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Как Запад отговаривает Путина не применять "ядерную дубину"

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

1 мая 2022, 06:23

Катастрофы удастся избежать только, как можно скорее разгромив путинскую армию, чтобы Путин потерял власть, не успев решиться нажать "красную кнопку".

Путин, ядерная война
Путин шантажирует Запад и пока не готов применять ядерное оружие / Коллаж Reuters, pixabay.com

Российские пропагандисты начали открыто угрожать Западу ядерной войной. Реальна ли такая угроза?

Понятно, что это не инициатива Симоньян или Соловьева. Они просто говорящие головы военной пропаганды, транслирующие утверждённые в путинской администрации месседжи. Значит решение о том, чтобы грозить ядерной войной принято на уровне кремлевских кураторов. Для чего это нужно Кремлю?

Первое. Россиянам посылается месседж: не дрейфьте, мы самые крутые, если надо, всех атомными бомбами порвем. Это может работать только на самую агрессивно безмозглую часть зрителей. Однако они - опора режима и ядро телепотребителей. Да и сам Путин не далеко от них ушёл. Организаторы пропаганды работают на свою целевую аудитории, а, главное, на своего зрителя "номер один" и поэтому несут воинственную радиоактивную пургу.

Второе. Западную аудиторию, которой все эти апокалиптические призывы к ядерной войне заботливо переводят местные СМИ, пугают: если ваши правительства будут помогать Украине, отморозок-Путин потянется к ядерному чемоданчику. Кремль шантажирует Запад, чтобы заставить его как-то ограничить военную помощь Украине.

Таким образом пока мы имеем дело с информационной кампанией, которая отнюдь не свидетельствует о каком-то реальном намерении Путина начать ядерную войну. Однако эта кампания может со временем сформировать у него такую решимость.

Я помню пик холодной войны в первой половине 80-х, когда отношения СССР с Западом были немногим лучше, чем сейчас. Однако даже советская пропаганда подавала ядерную войну как самое страшное, недопустимое зло.

Читайте такжеПутину не удастся затянуть войну в Украине Ни один советский телеведущий не стал бы всерьез рассуждать о победе в ней. Путинская пропаганда переплюнула советскую. Теперь ядерная война легализована как возможный и даже вероятный путь к военной победе над Западом. Какие бы цели изначально не задал Кремль пропагандистам, сейчас фактически они приучают народ и власть, которая не только заказчик, но и потребитель их пропаганды, к этой мысли.

Оказывая военную помощь Украине, Запад не приближает ядерную войну, а защищает мир от ее угрозы.

viber
война в Украине ядерное оружие Игорь Эйдман
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