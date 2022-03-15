Как закончится история свирепой химеры – России

К России нужно относиться как к тому, чем она всегда была в истории – опасной х…йне, которую нужно е…ашить при первой же возможности / Reuters

Никакой антивоенной повестки в РФ не будет. Вся антивоенная повестка России всегда заканчивается приходом к власти очередного упыря, который заваривает ещё большую кровавую кашу. Вся история России построена на милитарном фашизме. Который сегодня возведён в ранг религии.

На…бнется Россия, как всегда, из-за фискального кризиса. Потом традиционно начнут резать друг другу глотки в поисках нового царя.

Надеюсь, что в этот раз ее просто разделят на несколько кусков, которые демилитаризуют. Что-то себе заберёт Китай, что-то возьмут под протекторат американцы с европейцами. И история этой свирепой химеры закончится.

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Это самый лучший вариант для человечества. Потому что взбесившаяся обезьяна с ядерной бомбой показала всю перспективу бездны. Психические девиации одного народа не должны угрожать 8 млрд человек.

А если все же Россия устоит, то пусть живет в состоянии Северной Кореи. Это естественное состояние этих варваров. И они к нему искренне все время стремятся. Больше разбираться в нюансах их отличий и искать там человеческое нет смысла.

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К России нужно относится как к тому, чем она всегда была в истории – опасной х…йне, которую нужно е…ашить при первой же возможности. Потому что русские уважают только силу и только п…здюлины, которые им навешивают. Культуру и цивилизацию они воспринимают как слабость. Цивилизация является для них непреодолимым соблазном, который оно стремятся разрушить при первой возможности. "Нравится – не нравится" – это Альфа и Омега их жизненной философии, и отношения с ними нужно строить на этой базе.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего