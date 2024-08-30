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Как Южная Корея хочет вытеснить с рынка Китай и Россию

Юрий Богданов
30 августа 2024, 06:10
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Ядерная энергия снова привлекла внимание в Европе после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Путин и Си цзиньпин, Туманная река
Путин и Си Цзиньпин / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин Google maps

Южная Корея активно продвигает экспорт ядерных реакторов в Европу.

Страна хочет вытеснить с рынка Китай и Россию. В июле государственная компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) стала приоритетным претендентом на проект стоимостью $17 млрд в Чехии, обойдя американскую Westinghouse и французскую EDF. Подписание контракта ожидается в начале следующего года. Это будет первый крупный зарубежный ядерный проект Южной Кореи за последние 15 лет после выигрыша контракта стоимостью $20 млрд в 2009 году на строительство четырех ядерных станций в ОАЭ.

Компания уже строит АЭС в Польше, а готовится строить АЭС в Нидерландах и ведет переговоры о строительстве реакторов в Финляндии, Швеции и Словакии. Кроме того, Kepco проводит предварительные переговоры с британскими официальными лицами по строительству новой станции на острове Англси у побережья Уэльса.

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Чешский проект подчеркивает эффективность корейцев на фоне западных конкурентов, которые сталкиваются с задержками в строительстве и превышением расходов. По словам министра промышленности Южной Кореи Ан Дук-гуна, "Корея - единственная страна, которая строит реакторы вовремя и в рамках бюджета". Стоимость строительства ядерной электростанции в Корее, по данным Всемирной ядерной ассоциации, оценивается в $3,571 за киловатт, что значительно ниже, чем во Франции ($7,931) и США ($5,833).

Ядерная энергия вновь привлекла внимание в Европе после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Интерес к ядерной энергии также вырос среди стран, которые стремятся развивать низкоуглеродные источники энергии на фоне растущего спроса на электроэнергию. Южнокорейские чиновники считают, что страна имеет сильные позиции для выигрыша новых соглашений в Европе, где амбициозные климатические цели привели к тому, что такие страны, как Италия и Бельгия, изменили свое предыдущее отношение к новым ядерным реакторам.

Южная Корея является пятым крупнейшим производителем ядерной энергии в мире, и ее 26 реакторов обеспечивают треть потребностей страны в электроэнергии. После вступления в должность в мае 2022 года президент Юн Сок Йоль отменил политику своего предшественника Мун Чжэ Ина по постепенному отказу от ядерной энергии.

Несмотря на успехи, KHNP имеет проблемы. Компания Westinghouse заявляет, что корейцы использовали их запатентованную технологию. В прошлом году окружной суд США отклонил иск Westinghouse, но спор остается нерешенным. Кроме того, Южная Корея ограничена соглашением с США, которое ограничивает ее возможности в разработке ядерной программы и доступе к ядерным материалам.

Несмотря на эти трудности, аналитики считают, что Южная Корея имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития ядерной энергетики и экспорта технологий, что позволит ей достичь экономии на масштабах и снизить стоимость продукции.

Да, эта новость здесь по двум причинам. Первая - какие же корейцы, черт возьми, крутые. Вторая - иллюстрация насколько атомная энергетика важна для будущих безопасности и экономической стабильности Европы и Украины.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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