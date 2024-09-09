Как выиграть войну и где брать мотивацию военным

Пока в обществе будет господствовать текущее положение вещей, то повысить мотивацию будет очень сложно.

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Война в Украине / Коллаж Главред, фото 1 отдельная танковая Северская бригада

Сейчас частенько слышу такой аргумент. Мы проигрываем, потому что добровольцы заканчиваются, а насильно мобилизованные не хотят воевать.

На самом деле, по моему мнению, проблема значительно глубже. Проблема в демотивации общества.

Потому что благодаря интервью военных люди с первых дней начали узнавать:

видео дня

Что некоторые командиры относятся к военным как к статистам. О неподготовленных линиях обороны. О дефиците оружия и массовом превосходстве врага в оружии. Что власть только врет и ничего не делает для решения проблемы. Что после ранения тебя выводят вне штата. Что доказать потерю конечности бывает невозможно.

В то же время, вся остальная часть страны даже не думает о войне, а продолжает жить мирной жизнью. При этом ничего не делая чтобы обеспечить и облегчить жизнь военным, хотя именно для этого есть тыл во время войны.

И сейчас благодаря некоторым инициативам, война превращается в дело для тех кому не повезло иметь деньги. Знакомства. Бронирование.

Вы думаете все это будет мотивировать будущего бойца отдавать свою жизнь или даже просто жертвовать своим здоровьем?

Вот вы серьезно в это верите????

И пока в обществе будет господствовать текущее положение вещей, то повысить мотивацию будет очень сложно.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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