Как выглядит план Эрдогана о начале мирных переговоров

Вокруг этого плана, который называют планом Эрдогана, и крутился основной разговор.

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Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: president.gov.ua

Эрдоган заинтересован в начале большого переговорного процесса. По крайней мере, начать процесс разговора, то есть чтобы обе стороны приехали к нему и сели за стол переговоров, а Турция обеспечила бы медиацию. Это - его задача максимум, чтобы он мог стать отправной точкой этих процессов, соответственно, получая профит от участия обеих сторон.

Как по мне, вокруг этого плана, который называют планом Эрдогана, и крутился основной разговор. То есть все остальные разговоры, связанные с зерновой сделкой, энергетическими вопросами так или иначе касались Украины. И Турция лоббировала собственное видение, что именно они должны быть посредниками, что именно подходы Эрдогана к пошаговому кейсовому рассмотрению могут быть основой перегорного процесса, что стороны могут не начинать с большой сделки, а двигаться к ней путем достижения промежуточных совместных решений (гуманитарного, энергетического, зернового кейсов). Примерно так выглядит план Эрдогана, по крайней мере, в пересказе инсайдерских источников в турецких медиа.

Что еще было в эксклюзивных предложениях для Путина — трудно сказать, но думаю, что они содержат именно эти комплексы вопросов. Эрдоган для Путина пытается выступить таким лоббистом перед коллективным Западом. Потому что будучи включенной в НАТО и играя определенную роль в обеспечении безопасности в Черном море и в регионе Ближнего Востока и Передней Азии, Турция может пытаться выступать и посредником не только между Украиной и Россией, но и между коллективным Западом также. Именно это сейчас и пытается разыграть Эрдоган. Насколько это ему удастся - покажет время, потому что все прекрасно понимают, что Турция торгует на всем.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Виталий Кулик, специально для Главреда

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