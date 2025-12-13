Укр
Как выглядит гибридная война будущего?

Вадим Денисенко
13 декабря 2025, 06:10
Теперь посмотрим на меры, которые ввела Литва для борьбы только с десятками шариков.
Путин война
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Недавно Литва официально объявила чрезвычайное положение по всей стране. Причиной стал кризис с контрабандой сигарет, которые доставляют... воздушными шариками из Беларуси. Другими словами, на смену нелегальным мигрантам пришли сигареты.

Ситуация настолько серьезная, что правительство Литвы привлекает военных для патрулирования, а министр внутренних дел заявил, что "ни одна страна не имеет решения, как сбить воздушный шар на высоте несколько километров". Эти "летающие пакеты" представляют угрозу для гражданской авиации и нарушают работу Вильнюсского аэропорта.

Литовская статистика дает нам представление о теоретических масштабах будущих проблем, если перенести ее на украинскую почву.

В течение последнего времени в Литве изъяли 40 воздушных шаров и 81 544 пачки контрабандных сигарет. То есть, один такой шар в среднем перевозит: 2038,6 пачки сигарет.

По данным исследовательской компании Kantar Украина, объем нелегального рынка в Украине составляет около 5,3 миллиарда сигарет или 265 миллионов пачек.

Если весь этот нелегальный товар попробовать перевезти теми же "контрабандными шарами", что и в Литве, мы получим цифру, которая шокирует: 265000000/2038,6=129 991,17. То есть около 130 тыс. пуль!

Конечно, у нас налажены другие системы перевозок, но даже если часть этой контрабанды кто-то захочет перевезти воздушными шарами - это может стать глобальной проблемой. Представьте, как выглядело бы небо над Украиной, если бы такое количество контрабандных шариков запускались над нашей страной.

Теперь посмотрим на меры, которые ввела Литва для борьбы только с десятками шариков. Объявление чрезвычайного положения позволяет литовским властям, в частности привлечь военных к патрулированию и выявлению грузов и предоставить солдатам дополнительные функции: преследование, задержание, проверка документов (ожидает утверждения Сеймом).

То есть литовский кейс демонстрирует нам, насколько решительных мер требует борьба с нелегальным табачным рынком.

В Украине, где объемы нелегального рынка сигарет значительно больше, необходимость масштабной и скоординированной борьбы всех правоохранительных органов давно перезрела. Ведь, по данным Kantar Украина, по итогам 2025 года потери для бюджета от нелегального рынка сигарет могут достичь 25 миллиардов гривен.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.






18:42

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

18:41

В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

18:41

Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

