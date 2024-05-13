Как ВСУ удалось сбить новейший вертолет РФ

Су-25 имеют такой же функционал применения как и Ка-52, Ми-28 и Ми-24/35 - огневая поддержка сухопутных операций с воздуха.

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ВСУ сбили Ка-52 / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, uk.wikipedia.org

По уничтоженному Ка-52...

Сегодня было сообщено об уничтожении российского ударного вертолёта Ка-52. Буквально вчера я писал о том, что за неполные 2 недели СОУ уничтожили 3 российских штурмовика Су-25.

Стоит отметить, что Су-25 имеют такой же функционал применения как и Ка-52, Ми-28 и Ми-24/35 - огневая поддержка сухопутных операций с воздуха. Правда, у Су-25 куда больший ударный потенциал нежели у Ка-52, но...

видео дня

Но, точно так же как и с Су-25, Ка-52 давно не сбивались в зоне боевых действий. Вообще, последний российский вертолёт в зоне БД был уничтожен в феврале 2024.

И вот, 13-й день мая, а российские птички схожего функционала продолжают падать. Что происходит? Магнитные бури?.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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