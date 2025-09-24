Как ВСУ переходят к формированию нового формата ведения боя

Главное правильная, профессиональная реализация.

https://opinions.glavred.info/kak-vsu-perehodyat-k-formirovaniyu-novogo-formata-vedeniya-boya-10700798.html Ссылка скопирована

ВСУ готовят штурмовые войска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Штурмовые войска…

Как известно, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было принято решение о создании штурмовых войск. Это решение вызвало множество дискуссий и споров, которые будоражат наше информационное пространство уже третий день подряд.

Что же, давайте просто и доступно разберёмся, зачем это было нужно и на что это может повлиять.

видео дня

Для начала, пара цитирований.

Первая цитата Владимира Зеленского: "Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным…", - запомните важный момент, а именно – " дроновой составляющей".

Вторая цитата – это пояснение Генштаба: " Главная задача – быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. Они не имеют собственных участков и полос обороны и не предназначены для её ведения. Их задача вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия".

А теперь, немного оффтопа, с небольшой исторической справкой для тех, кто немного в истории хромает.

В далёких 1640-х годах, во Франции, к удивлению её врагов, появился род войск, который ан столетия перевернул концепцию пехотных подразделений, формировавшуюся так же столетиями, а именно – Гренадёры.

Гренадёры были, как известно, элитными солдатами, изначально предназначенными для метания ручных гранат (отсюда и название), но со временем они превратились в тяжёлую пехоту с повышенным статусом и особой ролью на поле боя. Роль эта заключалась в прорыве линий обороны противника и продвижения в зоны вражеского контроля с закреплением и контролем, посредством применения именно пехотной компоненты.

В XVII веке французские гренадёры создали революцию, с которой можно сравнить, разве что, появление танков в ходе Первой мировой войны. Тогда, вооружённый до зубов гранатами, крепкий нормандец, пикардиец, ну или тулузец, были ужасом для противника, которого на дистанции закидывали взрывоопасными средствами, а потом давили ближним боем.

Разумеется, современная война это отнюдь не XVII век. Но, важный момент – дроны. Гранаты XVII века, создавшие революцию пехотного компоненты и ближнего боя, сейчас замещают дроны.

Штурмовики в современных условиях это даже не ССО, где пришёл, перерезал всем глотки и ушёл – это те, кто должны будут приходить, уничтожать дистанционно, прочим, оставшимся чудесным образом в живых, перерезать глотки, занимать позицию и двигаться дальше.

И тут, как не вспомнить интервью главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, данного им в январе этого года, а именно – в обороне выиграть войну невозможно. Эмблема штурмовых войск – "Барс", многое поясняет. Задумка реализуется с персонификацией.

ВСУ переходят к формированию нового формата ведения пехотного боя, с учётом современных вызовов. Четыре века назад – это были гранаты, сегодня – это дроны, которые сторнировали ЛБС, но которые и пир правильном решении могут перевернуть современное представление о войне.

Как оно будет реализовано? Будет ли революция пехотного боя? Я думаю, увидим уже в ближайшее время. Главное правильная, профессиональная реализация. Главное не провалить, очень правильную задумку, к которой мы шли с… фактически 2023 года.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред