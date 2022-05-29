Как война в Украине встряхнет ЕС и сломает планы Путина в старой Европе

Ось англосаксов вместе с Украиной сведет к нулю влияние России в Европе

Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил создать новый экономический и военно-политический союз, в состав которого войдут Великобритания, Украина, Польша и страны Прибалтики. Я бы предложил сюда добавить ещё Турцию. Тогда с позиций геополитической стратегии и гарантий безопасности союз становится более совершенным и мощным.

Никто не запрещает Украине участвовать и создавать любые другие союзы. Помимо Евросоюза. Участие Украины в альтернативном ЕС союзе, предложенном Джонсоном, несколько поубавит надменной спеси и политики сегрегации в Евросоюзе.

Учитывая процедуру, регламент принятия решений в Евросоюзе (необходим полный консенсус), в июне Украину ЕС прокатит с предоставлением статуса кандидата в члены ЕС.

В последнее время в ЕС всё громче звучат голоса коллективного Путина (Франция, Германия, Италия). Давно разъеденный кремлёвской коррупцией политикум стран старой Европы всё делает, чтобы сохранить "лицо Путина" и былое влияние Москвы. Здесь зарыты прежде всего старые глубокие коррупционные рычаги Москвы, которыми пропитаны экономические связи стран ЕС с Россией. Правда, после неминуемой победы Украины миссия коллективного Путина в старой Европе невыполнима.

Грядут тектонические сдвиги и перемены геополитического баланса сил.

Состарившийся по своему влиянию франко-германский союз, в угоду Путину разъедающий ЕС изнутри, история списывает на свою свалку.

Ось англосаксов в Европе (США, Великобритания), опираясь на Украину, Польшу и страны Балтии, намерена свести к нулю былое влияние Москвы на континенте. Отсюда – одна из целей Запада, провозглашённая главой Пентагона Остином в апреле 2022 года в Рамштайне – "обессиливание РФ, чтобы она больше никогда не могла совершать агрессию". Это возможно только в случае победы Украины.

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Поэтому все публичные вопли агентов Кремля в западных медиа, намеренно вселяющие скепсис в Украину (дескать, скоро Запад от Украины устанет и т.д.) – всё это муть. Запад от Украины может устать, но устать от себя, отказавшись от своих целей, Вашингтон и Лондон вряд ли способны. Также без победы Украины и поражения Москвы, Вашингтон вряд ли будет считать свои позиции в Европе усилившимися. Для противостояния с Китаем и борьбы за Тайвань США необходим надёжный тыл на Европейском континенте.

Поэтому Франция и Германия, оказавшись предсказуемыми брешами в солидарности антипутинской коалиции, попали в ловушку. Открыто становиться на сторону фашистской РФ, становиться на сторону зла – для Макрона и Шольца политическое самоубийство как во внутренней, так и во внешней политике. Французское и немецкое общество в большинстве поддерживают Украину.

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США и Великобритания решили провести ревизию и изменить расстановку и баланс сил в Европе; изменить их архитектуру. В ходе этих процессов англосаксы явно опираются на молодую кровь в Евросоюзе – страны бывшего соцлагеря в Европе и просоветские страны, где ещё свежа память о тёмных временах совместной жизни под зонтиком Москвы, и антагонизм с путинским Кремлём непреодолим. Также там всеядная коррупция Кремля не поникла в политическую элиту этих стран за их ненадобностью для игр Путина в ЕС.

Наверное, для многих не станет тайной великой, что в наблюдательном совете Газпрома три места по наследству принадлежат правительству Германии. Обратите внимание на резкую антипутинскую публичную риторику нынешнего Шольца. Это всё – для внутреннего немецкого потребителя и красивого позёрства на внешней арене. Реальную позицию Шольц поручает озвучивать другим политикам – своему другу премьеру Нидерландов Рютте и авторитарному Венгру Орбану. Именно им Шольц и Макрон поручают озвучивать в медиа всё, что им требуется.

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Собственно, так Украина уже получает сигналы, что в Евросоюзе ее никто не ждёт.

Так же обстоят дела и в НАТО. Хотя в блоке после нашей победы по поводу членства Украины в НАТО ситуация может принять кардинально другой оборот и носить беспрецедентный характер.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт