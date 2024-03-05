Как вокруг долгожданных ракет Taurus возник шпионский скандал

Часть экспертов считает, что это большой успех российской разведки, что привело к срыву поставок "Таурусов".

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Ракета Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Вокруг долгожданных немецко-шведских ракет "Таурус" возник шпионский скандал. Засвечены разговоры военных чиновников из Германии, которые обсуждали, что именно "Таурусами" можно разрушить Крымский мост, но для их обслуживания надо направлять немецких специалистов в Украину. И это может привести к тому, что Германия станет стороной войны, чего канцлер Шольц не хочет до безумия.

Часть экспертов считает, что это большой успех российской разведки, которая записала и затем своевременно обнародовала эти разговоры, что привело к срыву поставок "Таурусов". Кстати, Швеция не против поставок, Бундестаг настаивает, а вот канцлер - упирается из последних сил.

Зато военный аналитик Дмитрий Снегирев доказывает, что наоборот - это удачная спецоперация немецкой разведки, которая сумела использовать российскую, чтобы дать своему канцлеру повод для отказа в поставках и таким образом прикрыть его политическую задницу.

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А я, как тот ребе из анекдота: и ты, Сара, права, и ты, Абрам, прав. То есть, каждая из этих точек зрения имеет определенную правоту.

Не секрет, что Кремль считает Олафа Шольца слабым звеном в общей европейский позиции по поддержке Украины (кстати, вклад Германии - самый большой среди европейцев). Поэтому на него давят и пугают всеми способами. Не буду удивлен, если существуют и несколько каналов для неофициальных контактов. Вот и сработал один из них.

То есть, это было не противоборство российской и немецкой разведок, а доверительное сотрудничество ради достижения общей цели. Которое совпадает не стратегически, а ситуативно.

Что касается технических возможностей "Таурусов", то они практические аналогичны "Скальпам" или "Шторм Шедоу". Между прочим, "домашние" варианты "Скальпов" и "Шторм Шэдоу" тоже летят на 500+ км, хотя канцлер Германии считает, что на это способны исключительно "Таурусы". Кроме того, дальность зависит от высоты сброса ракет.

Да, есть некоторые особенности, которые делают эти ракеты наиболее удобным инструментом для разрушения Крымского моста. Но если на Крым полетит одновременно несколько десятков крылатых ракет, с десяток баллистических и до сотни различных беспилотников, то моста не станет. Независимо от типа крылатых ракет. Здесь важно спланировать и собрать достаточное количество и ракет, и их носителей именно для одновременности прилета, чтобы перегрузить вражескую ПВО.

По обслуживанию: в засвеченных разговорах - явная деза. Крылатые ракеты пока запускаются с модернизированных советских самолетов, которыми управляют украинские пилоты. Ракеты не лежат на складах, а используются практически сразу по прибытии в Украину (чтобы склады не уничтожили). Поэтому все обслуживание сводится к вводу координат цели и установке ракет на подвески самолета. С этим вполне могут справиться и наши специалисты при наличии ноутбука и Интернета, и которые уже имеют подобный опыт.

И последнее. НАТОвские военнослужащие в Украине есть. И это никакая не тайна - нечего тут перехватывать, а потом засвечивать через Марго Симоньян, которая своим участием пачкает и портит даже самый черный компромат.

В Украину направляются разведчики, специалисты по ремонту оружия, инспекторы для контроля за использованием НАТОвского оружия и спецназовцы для охраны тех инспекторов и других высокопоставленных чиновников стран-партнеров. Они не участвуют в боевых действиях, именно поэтому недоимперия так и не смогла представить хотя бы одного НАТовца, захваченного в плен или убитого на территории Украины.

В рядах ВСУ воюют добровольцы (или наемники, как вам больше нравится) из разных стран мира, но, к сожалению, количество их настолько мизерное, что влияния на общий ход боевых действий они оказать не могут. Опять таки, к сожалению.

Так что Крымский мост должен быть разрушен. И он будет разрушен, какой бы компромат не выбрасывали россияне.

А некоторым мировым и европейским политикам следовало бы внимательно почитать специализированную литературу, что-то вроде "Как побороть свой страх и стать счастливым", сейчас ее большой выбор.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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