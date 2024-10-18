Как военные КНДР появились на поле боя в Украине

Проблема участия армии КНДР в войне против Украины возникла не сейчас, она тянется уже как год.

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Войска КНДР уже давно участвуют в войне / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Army (иллюстративное фото)

Северокорейские военные фиксировались на территории россии ещё в 2023-м году.

После начала более глубокого ВТС между россией и КНДР в первую стали прибывать первые, немногочисленные представители северокорейской армии. В 2023 году россия помимо боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии запросила баллистические ракеты, в частности, KN-23.

Не смотря на то, что KN-23 это точная копия российской 9М723 ОТРК "Искандер-М", для пусков северокорейской ракеты применяется специфическая ПУ локального производства, для обслуживания которой и прибыл как технический персонал из КНДР, так и инструктора.

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Северокорейские персонал, обслуживающий пусковые KN-23, был неоднократно замечен в Белгородской области в Прохоровском районе. Именно из Белгородской области в последствие были нанесены первые удары KN-23 по территории Украины, в частности, по Харькову.

Проблема участия армии КНДР в войне против Украины возникла не сейчас, она тянется уже как год и просто обрастает как большими подробностями, так и большими угрозами. Причём, не только для Украины.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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