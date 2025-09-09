Укр
Как в РФ массово пытаются оправдать удар по Кабмину

Александр Коваленко
9 сентября 2025, 08:10
111
На самом деле, в этой истории есть несколько моментов, важных для понимания.
Удар по Кабмину
Удар по Кабмину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, facebook.com/yulia.svyrydenko

Российские пропагандистские площадки массово пытаются оправдать удар по зданию Кабинета министров тем, что это был удар украинской же ракетой ПВО.

Сама абсурдность такого оправдания поражает – это же надо, чтобы украинская зенитно-управляемая ракета настолько точно, сбившись с курса, попала именно в кабинет премьер-министра!

На самом деле, в этой истории есть несколько моментов, важных для понимания.

видео дня

Зачастую, между странами, в ходе войн и конфликтов, всегда приняты негласные правила нанесения ударов, среди которых существует табу на устранение первых лиц государства, которые могут быть задействованы в урегулировании конфликта, либо которые легитимизуют капитуляцию одной из сторон. Бывают случаи когда это негласное табу игнорируются, но в целом, мы видим, что с 2022 года Верховная Рада, Кабмин и Банковая стоят не разрушенные до основания, а в целом, относительно, невредимые.

Удар же этой ночи это был официальный выход россии из этого негласного табу и недвусмысленный намёк на то, что в случае продолжения Украиной политики игнорирования российских ультиматумов, зона ударов будет расширяться. Кроме всего прочего, это конвульсивная реакция на горящие российские НПЗ. Своего рода угрозы – хватит бить по нашим НПЗ, или мы продолжим наносить удары по административным зданиям в Киеве.

В свою очередь, эта угроза должна быть в глазах западных партнёров Украины, особенно США, в лице Дональда Трампа, нивелирована тем, что это не российский был удар, а это украинцы сами себя обстреляли. Правда, долго ли смогут поддерживать этот нарратив, если удары по админзданиям для них может оказаться в ближайшее время единственным принуждением Украины к прекращению нанесения ударов по НПЗ?

В свою очередь, я уже не в первый раз встречаю мысль, что этот удар развязывает нам руки в вопросах ответных ударов, даже по Кремлю. Но не вижу в этом абсолютно никакого практического смысла. Не разрушенная Спасская башня, а очередной горящий НПЗ с годовым оборотом нефте-продукции 6-7 млн тонн будет оказывать давление на россию. Спасская башня может спонтанно всполохнуть в самом конце войны, накануне нашей неоспоримой победы и неизбежной капитуляции рф. А пока у нас более приоритетные цели с куда большим КПД. И по конвульсиям РОВ это заметно.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

война в Украине Кабмин Александр Коваленко
