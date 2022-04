Как в Германии планируют предоставить России право убивать украинцев до конца года

Позиция Германии выглядит так – пусть украинцев убивают больше, чтобы не убивали немцев / abnews

Положим руку на сердце: мы не разбираемся в сложностях души германского народа и не хотим. Странно видеть, как весь мир анализирует всерьёз какие-то страхи Германии. Ищет психологические причины в том, как сейчас поступают немцы. Хочется на весь мир наорать из-за этого.

Зачем нам такая Германия? И эта страна по факту руководит Евросоюзом?

Это не риторические вопросы.

Страхи Германии иррациональны и не должны быть серьезным фактором.

Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.

Мир оказался на пороге грандиозного шухера. Накопились такие противоречия, которые развязать уже не выйдет, узел можно только разрубить. Рубить нужно здесь и сейчас. Времени больше нет.

И мы не верим словам и обещаниям.

Вчера появилось очередное обещание Германии. О том, что до конца года Германия откажется от импорта российской нефти.

Не верю. Отказываетесь от нефти? Отказывайтесь сейчас. Наращивайте свою добычу здесь и сейчас. Платите Норвегии за нефть, платите другим странам свободного мира, но перестаньте снабжать деньгами страны врагов.

Отказаться до конца года – это значит, дать право россиянам убивать украинцев до конца года.

Цитата из вчерашней публикации Зюддойче Цайтунг:

"В частях Социал-демократической партии Германии (партия Шольца) сохраняется фатальное убеждение, что меньшее количество оружия для Украины может обеспечить большую безопасность Германии. Из предыдущих намеков канцлера исходит, что он следит за мобильными красными линиями Владимира Путина. Он убежден, что любой успех в Украине сделает российского тирана только более опасным".

Кто может внятно разъяснить эту шизофрению?

Покажите этих людей из партии Шольца, которые распространяют мнение, что меньшее оружие для Украины означает большую безопасность Германии. Это прямо звучит, как "пусть украинцев убивают больше, чтобы не убивали немцев".

Такое может утверждать только представитель России, коррумпированный очередным нефтегазовым или угольным траншем.

Дошло до того, что целый Foreign Policy посвящает огромный текст тому, какие страхи руководят немцами под названием "The Real Reason Germany Is Always Afraid". Это же бред, друзья. Какие, бля…ь, страхи могут быть перед лицом массовых военных преступлений, которые уже совершены российской армией?

Ядерные удары и химическое оружие уже менее страшны, чем тот ужас, который несут российские оккупанты.

Но знаете, что миссия ОБСЕ написала в своих отчетах, исследуя военные преступления? "Миссии не удалось прийти к выводу, можно ли российское нападение на Украину как таковое квалифицировать как массовое или систематическое нападение, направленное против гражданского населения".

Понятно?

Это всё не массово и не системно. А, значит, не всё так однозначно, дорогие друзья. Так дергаются ниточки в Европе нашими врагами.

В Европе, куда ещё будут вертеть носом – принимать нас или нет.

Такой Европейский Союз не способен разрешить большинство вопросов безопасности. Такому Европейскому Союзу Украина нужна, как единственное спасение.

Скрываться за страхами, продолжать искать выгоды, разводить интриги и усугублять двойное дно – этот путь уже привел Евросоюз на порог масштабнейшей войны, в которой гибнут десятки тысяч людей, жизнь миллионов людей подвергается катастрофическим испытаниям.

Мы должны дать четкий сигнал. Европейский Союз, который не принимает Украину здесь и сейчас – расколется на части и будет захвачен.

Европейский Союз, который не откажется от российских нефти, угля и газа здесь и сейчас, а будет откладывать вопрос в надежде вернуть прежние отношения с Россией через полгода – расколется и будет захвачен.

Европейский Союз, который незамедлительно не возобновит деятельность своих атомных электростанций, добычу своего угля, газа и нефти – расколется и будет захвачен.

Европейский Союз, который немедленно не милитаризируется и не перейдет на военные рейки, в итоге этой масштабной войны – расколется и будет захвачен.

И в момент раскола, перед неизбежным захватом страны Европейского Союза смогут вспомнить только о том, что всерьез тратили время на анализ страхов Германии вместо того, чтобы становиться сильными здесь и сейчас. Немедленно меняя свой Европейский Союз. С помощью Украины и украинского народа.

Николай Фельдман, журналист