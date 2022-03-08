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Как утопить русский военный корабль

Евгений Ихельзон

блогер, религиовед и путешественник

8 марта 2022, 10:15

Палуба ресурсной экономики России уже вовсю горит, она на грани краха.

Россию нужно разобрать на части и утопить каждое звено
Русский военный корабль уже ранен и обязательно будет убит / Facebook/28brigade

Русский военный корабль – четырехпалубный. Чтобы он на самом деле пошел нах…й, надо его разобрать на части и утопить каждое звено.

Первая палуба – на ней ресурсная экономика, продающая нефть, газ, уголь за валюту, как и было в СССР. Эта палуба уже горит, крах уже на грани, Венесуэла и Иран с радостью заменят Россию на мировом рынке.

Табло с курсом доллара отключили, чтобы не делать нервы.

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Вторая палуба – на ней политологи, журналисты, спикеры, говорящие головы режима. Многих из-за толкучки уже сбросили в холодный океан, у некоторых обгорели свиные рыла, отдельные ещё плюют ядом. Но в целом все ждут, когда можно будет воскликнуть "Путин – х...ло". Один начнет, остальные подхватят. Вертят на гриле тушу Просвирнина.

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Третья палуба – духовные мусора, клирики, священники, муллы, хамбо ламы. Там пошатывает, до блевотины, отдельные граждане изображают святость, некоторые на самом деле святы. Держатся, но воды уже по колено, буревестник реет, но срет на головы. Все больше отщепенцев, надели спасательные жилеты и готовы спрыгнуть.

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Четвертая палуба – армия, полиция и все прочие силовые структуры. Здесь просятся к маме, горят живьём, плачут, стонут, изображают героев. Некоторые ещё танцуют лезгинку, хотя и обезглавлены. Над всем этим кто-то кричит в рупор о силе русского оружия. Здесь корабль подбит без шуток, пробоина шире, чем улыбка Рамзана. Они ведь совсем дети, пищат армейские проститутки.

Ранен, ранен, ранен и обязательно будет убит.

Такой морской бой.

Да, в трюме гребёт веслами весь народ – богоносец, без света, интернета и курса. Поднял голову – получил нагайкой.

Евгений Ихельзон, блогер, религиовед и путешественник

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война в Украине вторжение России Евгений Ихельзон
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