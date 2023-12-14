Как уничтожить Путина уже сейчас?

По Украине - никаких тезисов, достойных внимания украинца. Микс кроваво-идеологической лухты для оправдания больших российских потерь.

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Путин никак не может получить желаемой фрустрации / Скриншот YouTube

Путин дает пресс-конференцию. Жаждущий исторической крови мачо в слюнной пене подданных.

Первое, что бросается в глаза - отыгранная по нотам железобетонная царская уверенность, которая вроде бы должна убить любые сомнения у еще хоть немного мыслящих: правильным ли путем идет режим? "Мягкая сила" при внушении страха, которая снимается свысока катарсисом воли первого лица.

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Второе - наглая демонстрация силы режима в виде допуска вроде бы "критических" вопросов на табло, висевшее над головами подданных. Выводились неулесливые вопросы, но это так смешно - на них никто не собирался давать ответы, хоть они формально и существуют где-то там - в воздухе. Показателен их игнор и пренебрежение - такова инструментальная чекистская забава, но показательна рефлексивная практика. Что-что, а Путин и Кремль разбираются в канализации протесного пара.

По Украине - никаких тезисов, достойных внимания украинца. Микс кроваво-идеологической лухты для оправдания больших российских потерь (денацификация, демилитаризация и нейтралитет) и великодержавнической рвоты (украинский и русский народы вроде бы - единый народ). Но нет. Несколько заметно стало.

Путин никак не может получить желаемой фрустрации, которую он нарисовал себе после проектируемой атаки в 2022 г. ВСУ, целостность власти, действующие институты государства, евроинтеграция, военная поддержка Запада, антироссийская установка всего украинского общества - это совсем не то, что ему нужно.

И это несоответствие желаемой и реальной картины относительно Украины делает его в своих же глазах неспособным воплотить свою политическую мечту, которой он одержим. Он начинает это объяснять свое состояние антиукраинскими экивоками, искусственными конструкциями о "фамизме", отсылками к Бандере и тому подобное.

Бездна политической нереализованности раскалывает его изнутри, нашептывает о слабости, мелочности, немощности и самое страшное для него - неисторичности.

Хотите уничтожить Путина - начните уничтожать его историчность уже сейчас. Он того стоит.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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