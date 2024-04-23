Как Украину испытают на выносливость

Администрация Дж. Байдена решила, что их битва за рейтинги кандидатов в президенты США важнее наступления недоимперии.

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Помощь США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels, скриншот из видео

Конгресс США предсказуемо проголосовал за поддержку Украины. У нас празднуют, на болотах воют. А вот выводов не делает пока никто.

Извините, но это же не рядовое событие, когда крупнейший поставщик современного оружия, без которого на фронте огромные проблемы, аж на четыре месяца выпадает из процесса. Без заметных попыток как-то компенсировать эту "политическую паузу".

Никогда не поверю, что Белый Дом не мог при желании найти какие-то решения по продолжению поддержки Украины, пока некоторые конгрессмены откровенно и цинично хайповали на войне и украинских трудностях.

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Но администрация Дж. Байдена решила, что их битва за рейтинги кандидатов в президенты США важнее наступления недоимперии. И надо признать, что свою электоральную битву Белый Дом выиграл: выяснилось, что рядовые американцы на стороне Украины, поэтому рейтинг Д. Трампа, который сдерживал помощь нам, потерял около 5%, а Дж. Байден, "победитель Конгресса", пару процентов прибавил. Интрига относительно президентских выборах в США получила продолжение.

Но эта рейтинговая рокировка не состоялась бы, если украинский фронт без американского оружия не выдержал и упал, и войска недоимперии поперли бы в направлении Харькова, Днепра и Запорожья. Трамп и республиканцы сразу обвинили бы в провале администрацию демократов, и тогда бы уже Трамп добавил в рейтинге с его фантазиями "закончить войну за 24 часа".

Вся эта мутная история с концом, который обещает быть счастливым, свидетельствует, во-первых, о том, что со Штатами у нас вовсе не вассальные отношения, мы связаны сложной системой взаимных влияний. Во-вторых, эта незапланированная проверка стойкости Украины выявила, что мы сильнее, чем кажется. И даже кажется нам самим.

Представьте, насколько Украина была бы сильнее, если бы нам удалось избавиться от непрофессионализма, коррупции и откровенной глупости?

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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