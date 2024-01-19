Как Украине за месяц можно производить 50 тысяч дронов

Людям не надо искать где взять инструмент, комплектующие. Им не надо тратить собственные деньги, чтобы потом тот дрон отдать бесплатно.

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Дроны / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/SJTF_Odes

Как должна выглядеть государственная политика в направлении подготовки специалистов по производству дронов.

Нам понравилась идея курсов от Victory Drones. И именно поэтому мы решили вместе с Министерством образования запустить масштабный образовательный проект.

Бесплатный курс обучения производству дронов. Теперь в каждом городе в каждом учебном заведении у вас будет возможность после работы освоить производство дронов.

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Под четким руководством и наблюдением инженеров. Мы вас обеспечим вас всеми комплектующими и необходимыми инструментами. Все ваши дроны, мы испытаем и передадим на фронт!

Понимаете разницу?

Людям не надо искать где взять инструмент, комплектующие. Им не надо тратить собственные деньги, чтобы потом тот дрон отдать бесплатно.

Человеку надо лишь прийти на курс и на месте все дадут. Что он дальше будет делать с этими знаниями - будет ли сам делать, пойдет на работу, запустит бизнес - вопрос второстепенный.

А теперь давайте посчитаем! В Украине 500 высших учебных заведений! Если в каждом заведении на курс придет хотя бы 10 чел., то это позволит одновременно подготовить 5000 рабочих отрасли.

Которые кроме того смогут за один вечер собрать 5000 дронов! Причем в отличие от домашних дронов, это будут более качественные модели, ведь процесс будет контролироваться опытным специалистом!!! Если поставить этот вопрос на поток, то за мес можно изготовить аж 50 тыс дронов, а может и больше! И только за счет государственной программы подготовки специалистов!!!

Ни одна волонтерская инициатива не позволит выйти на такие масштабы.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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