Как Украине выйти из энергетического кризиса

Александр Коваленко
24 января 2026, 08:10
Необходимо резервное питание от 300 до 500 кВт.
Отключения света
Отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Независимое, аварийное энергообеспечение

Ввиду кризиса, возникшего с электроснабжением, думаю, приведённые ниже цифры, будут полезны для осознания того, сколько было потеряно с 2022 года времени, дабы не допустить то, что происходит во многих городах Украины и непосредственно в столице – Киеве.

Сразу хочу отметить, я привожу исключительно относительные цифры, приближённые, но куда более конкретизированные, чем, уверен, вы, когда либо ранее слышали, от официальных лиц, за последние 4 года.

В случае отключение электроэнергии, для запитки среднестатистического16-ти этажного здания и обеспечения базовых потребностей жильцов, а именно:

-работа лифты;

-работа насосных систем;

-поддержание работоспособности центрального отопления и межэтажного кондиционирования.

Необходимо резервное питание от 300 до 500 кВт.

Повторюсь, это приближённые цифры, поскольку 16-ти этажка может быть из 1-й секции, 1-2 лифтовые шахты, 2-х секций, 3-х и даже 4-х. Но, отмечу, что 500 кВт хватает для обеспечения базовых потребностей даже 4-х секционной многоэтажки.

Для обеспечения базовых потребностей жильцов по квартирам, речь уже идёт о мощности около 1 МВт и более.

На сегодняшний день средняя стоимость генератора на 500 кВт – до 4,5 млн гривен или около 100 тыс долларов.

В Киеве примерно 14 000 домов разной этажности, из которых несколько сотен это многоэтажные здания 16 и более 16 этажей.

То есть, обеспечение независимой энергией для многоэтажных зданий 16 и более этажей могло обойтись для Киева примерно в 50 млн долларов. Как думаете, за 4 года это подъёмный план, с учётом финансовой и технической поддержки стран Запада нашей стране и предоставления такой продукции, порою, бесплатно, как гуманитарная помощь?

По остальным генераторам расчёт дешевле.

Если мы говорим о среднестатистическом 5-этажном здании, то для освещения подъездов, обеспечения работы насосных систем и лифтов, в пиковые моменты, достаточно генератора мощностью 50 – 70 кВт. Полная запитка квартир – генератор мощностью от 100 до 200 кВт.

Стоимость генератора 85 кВт около 1 млн гривен или до 25 тыс долларов.

Думаю, с учётом всего вышеизложенного каждый сделает вывод сам, относительно того, что в каждом городе, каждом районе, для каждого отдельно взятого дома и ЖК, могли сделать за эти 4 года как центральные власти, местные органы, так, как бы это банально не прозвучало, но даже и сами жильцы.

Но чего не было сделано, по тем или иным причинам, порою очень хорошо нам известным, в большинстве случаев практически на каждом из уровней исполнения.

За окном 2026-й год. Выводы будем делать? Все.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине Александр Коваленко энергетика
16:27

"Много мусора": Злату Огневич возмутили россияне за границей

16:07

Аварийные отключения: Укрэнерго назвали причину и сроки восстановления графиков

16:03

Как правильно завести автомобиль на морозе - метод двойного запуска

