Как Украине восстановить энергетику?

Мне странно почему у нас даже не думают как улучшить собственную эффективность. А вместо этого рассказывают о годах, необходимых для восстановления.

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Сколько времени нужно на восстановление энергетики? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Знаете почему вам говорят, что на восстановление энергетического объекта надо 2-3-4 года?

Потому что кто-то на основании своего опыта в прошлом запомнил, что это занимало именно столько времени. И эти люди автоматически экстраполируют этот опыт на сегодня.

Единственный нюанс заключается только в том, что в такие моменты почему-то почти никто не задает вопрос: а работал ли этот проект эффективно? Были ли какие-то задержки в процессе? Были ли какие-то преграды, которые не зависели от исполнителей проекта?

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И самое главное: можно ли было все эти задержки и преграды устранить, чтобы ускорить выполнение проекта? Никто не думал над этим? Или все автоматически приняли тот факт, что есть много лет и точка?

А чтобы кому-то не казалось, что я сейчас теоретизирую, то в качестве доказательства приведу один практический кейс. Этот кейс на своем сайте описала одна инжиниринговая компания, которая как раз устанавливала энергетическое оборудование.

Компании необходимо было срочно заменить паровую турбину на электростанции. Стандартный период замены для паровой турбины такой конструкции тогда составлял примерно два года.

Но поскольку электростанция была важным объектом для производства электроэнергии в стране, то компанию попросили выполнить эти работы не за два года, а за год!!!

Как они решали эти вызовы?

В первую очередь, была достигнута договоренность с Mitsubishi Power ускорить время производства турбины. Затем была организована логистика: более 300 тонн оборудования доставили с завода чартерными самолетами пятью тщательно скоординированными рейсами. А дальше эти координированные поставки позволили компании оптимизировать доставку оборудования и деталей таким образом, чтобы они приходили в тот момент, когда они были необходимы. И таким образом уменьшили количество задержек и простоев.

А это в свою очередь позволило компании выполнить проект по замене оборудования не за 12 мес, а за 11. Если кому-то интересно, то ссылка на кейс будет в комментариях.

И поэтому мне странно почему у нас даже не думают как улучшить собственную эффективность. А вместо этого рассказывают о годах, необходимых для восстановления.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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