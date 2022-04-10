Как Украине воспользоваться интересом Лукашенко

Лукашенко болезненно переживает перенос переговоров Украины и РФ из Минска в Стамбул / Reuters

"Унылая лошадь" Лавров с барского плеча подбросил Беларуси роль гаранта безопасности Украины. Мол, ну а как же - и Беларусь должна там быть.

Не стоит отмахиваться от этого факта, как от еще одного проявления идиотизма наших соседей.

Беларусь очень болезненно переживает за перенос переговоров по украинско-российскому урегулированию из Минска в Стамбул. Осознанно или нет, но украинская власть в 2014 году дала белорусскому диктатору шанс прорвать международную изоляцию и восстановить международную субъектность.

Об этом, кстати, не стоит забывать, когда мы упрекаем белорусов, что они якобы слишком мало делают, чтобы остановить Лукашенко и заставить Беларусь выйти из войны против нашей страны - власть Лукашенко укреплялась и не раз получала очередной шанс выжить, в том числе - и через наши, украинские, ошибки и действия.

Следовательно, реакция официального Минска выдает его значительную заинтересованность в сохранении какого-то участия в урегулировании. Иронично, что официально конец этим минским усилиям положила Россия, которая сперва решением о признании ОРДЛО, а далее 24 февраля военным вторжением подвела жирную кровавую линию под Минским процессом.

Минский процесс, между тем, вне процесса интеграции с Россией был единственной международной инициативой Беларуси.

Теперь же Лавров делает ничего не стоящий шаг - обещает Беларуси то, что она хочет слышать и что он никак не может обеспечить - роль в обеспечении безопасности Украины и за эту роль какой-то причудливый способ возвращения на международную арену.

Мне кажется, украинская дипломатия не должна оставлять эти дипломатические судороги Минска без внимания. И если Минск хочет какую-то роль - нужно предложить ее.

Раз мы так и не разорвали дипломатические отношения, наши дипломаты могли бы на двусторонней основе провести консультации с Беларусью, на которых выдвинуть полный перечень претензий к ней ввиду вооруженной агрессии.

Перечень наших претензий может быть очень конкретный и длинный. Мы можем выдвинуть требование выдать нам граждан Украины, которых вывезли на территорию Беларуси (то и же персонал Чернобыльской АЭС). Мы можем дать примерные расчеты, ущерб, нанесенный экономике Украины ракетными и бомбовыми ударами по территории Беларуси, выставить требование компенсации за каждого солдата и единицу военной техники, что попала в Украину с территории этой страны.

Читайте такжеПочему Лукашенко пытается встрять в переговоры Украины и РоссииВыдвинув эти претензии, мы можем предложить переговоры по компенсации убытков, нанесенных Украине. Благо, что публичное признание Лукашенко в умышленности и спланированности этих враждебных действий не только хорошо разрекламировано, но и стало мемом.

Такие консультации можно параллельно провести с Тихановской, направив белорусскому обществу сигнал, что ему придется рассчитываться за политику Лукашенко, а потому диалог с Украиной обойдется значительно дешевле.

Можно предложить Беларуси и несколько идей в сфере безопасности. Например передислокацию или закрытия всех военный частей, включая аэродромами, которые использовались для нанесения ударов по Украине. Это и будет роль Беларуси в обеспечении безопасности Украины.

Причем такие консультации с Беларусью лишь на первый взгляд являются дипломатическим троллингом. Даже если первые контакты на эти темы пройдут на повышенных тонах, главное, что претензии будут озвучены, а белорусский МИД получит механизм консультаций с украинскими коллегами напрямую, без участия России.

Это даст свои положительные результаты позже, ведь рано или поздно Беларусь начнет искать возможность выскользнуть из объятий стремительно тонущей российской экономики.