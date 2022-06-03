Как Украине снять угрозу вторжения из Беларуси

Если в Кремле решат, что армия Беларуси должна полноценно участвовать во вторжении, то Лукашенко уже не отвертится / сайт Президента РБ

Прибытие в Киев 29 мая нового посла США Бриджит Бринк завершило процесс раскрытия дипломатического "зонтика" над столицей Украины. Постепенное возвращение дипмиссий в Киев – это однозначный сигнал Кремлю о том, что стран НАТО и Рамштайнской коалиции намерены не допустить его захвата. Но то, что одного дипломатического "зонтика" для этого недостаточно, понимают многие и не только в Украине.

Ещё 16 марта лидер польской партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский высказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским предложение о направлении в Украину миротворческой военной миссии НАТО. Ответ на висевший в воздухе вопрос, почему нельзя направить такую миссию под эгидой ООН, дал сам Качиньский, – поскольку государство-агрессор РФ член Совбеза ООН, то очевидно, что она наложит "вето" на такое решение. Наложит, даже если за него проголосуют все члены ООН, как это было в 2014 г. с предложением создать комиссию ООН для расследования гибели малазийского авиарейсам МН17.

Так как РФ пока не исключили из ООН, то предложение Качиньского остаётся всё ещё самым реалистичным. Однако, проходивший 24 марта саммит НАТО не поддержал это предложение, озвученное Анджеем Дудой. Саммит его не отверг, ряд стран заявили даже о своей готовности предоставить войска, но решение тогда принято не было. Можно сказать, саммит взял паузу для размышлений, на что были веские причины как политического, так и военно-технического плана.

За минувшие два месяца часть этих причин была снята, а военные приготовления Кремля и Лукашенко в Беларуси заставляют вновь вернутся к предложению Польши о направлении в Украину миротворцев стран НАТО и максимально конкретно: к размещению их вдоль всей украинско-белоруской границы. Лукашенко и Украина этого вполне заслужили. Лукашенко своей мелкой и подленькой военной агрессией, Украина не только своими нынешними, но и старыми заслугами участия в миротворческих миссиях ООН и НАТО в ряде стран. В том числе в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 г. в составе военной миссии ООН UNPROFOR, где украинские миротворцы не допустили в городе Жепа и окрестностях той резни, которую сербы совершили в Сребренице.

Размещение вдоль украинско-белоруской границы миротворцев НАТО, а, возможно, и не входящих в него стран, становится всё более актуальным из-за военных приготовлений на ней РФ и Лукашенко. Не следует успокаивать себя тем, что армия Лукашенко не вторгнется в Украину и он занимается лишь имитацией подготовки вторжения, чтобы угодить Кремлю, что его армия невелика и большинство белорусов не хотят участвовать в этой войне. Лично Лукашенко, разумеется, этого не сделает. Но если в Кремле однозначно решат, что армия Беларуси должна полноценно участвовать во вторжении, то Лукашенко уже не отвертится как в феврале-марте.

Более того, Кремль первое время может обойтись даже без таких публичных заявлений Лукашенко, которые тот делал в марте, рассказывая, что Украина якобы планировала напасть на Беларусь в феврале и что российское вторжение 24 февраля всего на пару дней опередило это мифическое украинское вторжение. Кремль вообще уже может обойтись без Лукашенко.

Читайте такжеБеларусь для Украины - не преграда: почему Лукашенко поплатится креслом в случае нападенияЗа три месяца российская оккупационная армия в Беларуси поняла, что ей там можно всё, и что она там хозяйка. Это поняли в ней все, от генералов до рядовых. В Кремле тоже поняли, что белорусские полковники и майоры с энтузиазмом или без него, но будут выполнять приказ о вторжении в Украину, а не звонить Лукашенко и спрашивать: воевать нам или нет. Агенты спецслужб РФ в окружении Лукашенко могут просто изолировать его от телефона и отвечать полковникам и майорам: "батько" сказал воевать, подобно тому, как они разогнали в 2013 г. лагерь студентов в Киеве, не спрашивая разрешения у Януковича.

Кремль пока не устраняет Лукашенко, прежде всего потому, что привык к нему, и не хочет создавать себе новые заботы с переформатированием системы управления Беларусью. Нужен он пока Кремлю и по другим причинам, в том числе внешнеполитическим, чтобы иметь голос в ООН для защиты российского империализма. Поэтому Кремль сейчас не спешит поглощать Беларусь и пока сохраняет её как формально суверенное государство. Но всё это вторично, так как, судя по военным приготовлениям в Беларуси и обустройству база российских войск в ней, Кремль готовит её армию к участию в вторжении, а с Лукашенко или без него, – это не имеет практического значения.

Новое вторжение российских войск из Беларуси станет почти неизбежным, когда армия РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей. По мнению Кремля, повторное окружение Киева – это тот инструмент, который может заставить правительство Украины подписать что-то типа третьего Минского перемирия. Фактически в Кремле хотят повторно создать ситуацию конца февраля, когда РФ предложила Украине переговоры о перемирии и капитуляции уже на второй день вторжения. Сейчас в Кремле полагают, после выхода на границы Донецкой и Луганской областей можно будет объявить о достижении основных целей так называемой "военной спецоперации", и останется лишь, как выразился песков, заставить правительство Украины "здраво оценить ситуацию".

Поэтому все успокоительные разговоры о том, что число российских войск в Беларуси у границ с Украиной невелико и недостаточно для повторного вторжения, и что это только манёвр для отвлечения сил ЗСУ с других фронтов, в том числе и посредством военных шевелений Лукашенко, – это в лучшем случае наивность. Поэтому, не стоит повторно обманывать себя, что сил агрессора в Беларуси мало.

От участия во втором вторжении армия Лукашенко уже не отвертится, а его слова о создании "народного ополчения", указывают, Кремль поставил ему задачу готовиться к войне по-настоящему и масштабно.

Белорусская армия сама по себе, безусловно, не представляет особой опасности, но её включение в состав российской наступательной группировки кардинально меняет ситуацию, независимо от того, будут белорусы сражаться с энтузиазмом или без него. Если у СНБО есть какой-то хитрый план не помешать повторному вторжению, которое явно не ограничится только наступлением на Киев, но будет нацелено и на Волынь, чтобы прекратить поставки оружия, то это отдельная тема. Но если такого плана нет, то тогда было бы логично самим поднимать тему о размещении миротворцев НАТО вдоль границы с Беларусью, а не ждать, когда это за нас сделают поляки или ещё кто-то.

Есть два благоприятных для этого обстоятельства. Первое, боевые действия на границе с Беларусью не ведутся с апреля после того, как армия РФ ушла из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Поэтому размещение вдоль границы с Беларусью военной миссии НАТО – это идеальный и классический пример фактора, удерживающего противника от нападения. Нападение армии РФ вкупе с армией Лукашенко на военнослужащих миссии НАТО будет не только нападением на НАТО, но и оскорблением ООН в его стремлении к миру во всём мире.

Второе обстоятельство – запланированный на конец июня саммит НАТО, на котором было бы своевременно обсудить во второй раз такое предложение. Тем более, что в марте кроме Польши свои войска для этой миссии были готовы предоставить Чехия и Дания.

Возможно, саммит НАТО по каким-то причинам его одобрение опять отложит. В этом случае возможен такой вариант как межгосударственные соглашения Украины с одной или несколькими странами о совместной охране её границы. Существующий договор о военном сотрудничестве между Великобританией, Польшей и Украиной обеспечивает для этого всю юридическую базу. Возможно также заключение договора о совместной охране границы с США при использовании для этого средств из ленд-лиза или с другими странами.

В качестве примера такой совместной охраны границы можно привести наличие войск РФ на границе Армении с Азербайджаном и на границе Таджикистана с Афганистаном, которые на россии не называют ни оккупацией, ни захватом части территории этих стран.

Читайте такжеВторжение Беларуси в Украину: что задумал ЛукашенкоЕсли такие межправительственные соглашения Украины с другими странами по каким-то причинам невозможны в данный момент, то можно обратить к частным военным компаниям, подобно тому, как власти ЦАР и Мали обратились к частным охранным фирмам РФ, которые действуют де-факто как ЧВК, вопреки тому, что официально ЧВК на России нет.

Техасские рейнджеры на границе с Беларусью могут оказаться тем фактором, который, как и миссия НАТО, будет удерживать Путина и Лукашенко от второго набега на Киев. Особенно, если рейнджеры не забудут купить в супермаркетах США ракетные системы залпового огня, мало радиуса действия, чтобы Лукашенко не плакал, что они целятся в него.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук