Как Украине двигаться к финансовой самостоятельности в 2024 году

Следующий год для Украины снова будет очень тяжелым.
Не только с военной точки зрения, но и в финансовых вопросах.
Мы все увидели проект государственного бюджета на 2024 год, в котором западные партнеры финансируют практически все гражданские расходы.
А за счет украинских налогоплательщиков финансируются силы обороны Украины.
С другой стороны, в мире набирают силу голоса о необходимости уменьшения поддержки нашей страны.
Мы видим дискуссии между американскими политиками, холодным душем стали итоги выборов в Словакии, где одержала победу пророссийская партия.
Именно поэтому украинские чиновники и парламентарии должны уже сейчас задуматься над организацией государственных финансов и фискальной политики таким образом, чтобы бизнес эффективно и добровольно платил налоги, необходимые для устойчивости государства.
Рассмотрим на примере 2022 года, как формируется наш бюджет.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в 2022 году в общий фонд государственного бюджета поступило 1491,1 млрд гривен.
Конечные потребители и наемные работники, то есть население, уплатили в бюджет и внебюджетные фонды (транзитом, через посредничество бизнеса):
- налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - 253,0 млрд грн;
- налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 213,9 млрд грн (собрано 298,5 млрд, возмещено - 84,6 млрд грн);
- налога на доходы физических лиц и военного сбора - 148,4 млрд грн;
- акцизного налога - 78,9 млрд грн;
- ввозной и вывозной пошлины - 21,0 млрд гривен.
- Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в 2022 году составили 425,3 млрд гривен.
Суммарно - 1 140 млрд грн, 76% от совокупных поступлений.
Зато бизнес напрямую оплатил:
- налог на прибыль предприятий - 117,0 млрд грн;
- рентной платы за пользование надрами – 81,0 млрд грн.
Совокупно 198 млрд грн, или 13%.
Сумма заимствований составила 1,2 трлн грн, из них 400 млрд дал НБУ.
Где недополучает бюджет
Во всей этой калькуляции бюджетного процесса поражает цифра рентных доходов бюджета в размере 81 млрд грн, или чуть более $2 млрд.
Даже в условиях войны - это мизерная сумма.
Кстати, до войны она была почти такой же, разве что долларовый эквивалент был больше.
При этом в эту строку доходов государственного бюджета входит плата за все государственные природные ресурсы (железная и марганцевая руды, нефть, природный газ и газовый конденсат, титан, уран, плата за использование водных и лесных ресурсов, радиочастот).
Доход средней горнодобывающей компании где-то в Швеции будет примерно на таком же уровне.
Краткое заключение
Нужно искать подобные "узкие места" и "расшивать" их для увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.
Но это должен быть не налоговый террор, а взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса, по результатам которого первая получит дополнительные ресурсы для приближения победы, а вторые - комфортные условия ведения бизнеса, которые позволят масштабироваться, развиваться и выходить на новые рынки.
И все вместе должны понимать, что даже при наличии длительной поддержки со стороны стран Запада нельзя стоять на месте.
Нужно улучшать свои оборонные способности, уменьшать зависимость от партнеров и увеличивать собственную субъектность.
Только так удастся построить и отстроить сильное государство, основой которого будет мощная экономика с локальным бизнесом.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.