Как украинцев еще глубже загоняют в "тень"

Зал Верховной Рады / УНИАН

Наше государство (читай чиновники, силовики, налоговая, депутаты) в последнее время активно взялось за "выведение граждан из тени". И это на фоне роста цен, тарифов и повышения дороговизны жизни.

Придумываются новые налоги, "щимят" ФОП-ов, принимаются новые законы о новых формах контроля предпринимателей, владельцев недвижимости, простых граждан у которых может оказаться неустановленное ранее имущество. О проверках, инспекциях и штрафах. Жителям страны приходят платежки от госмонополий с перерасчетами платежей за отопление - где граждане оказывается, заплатив по прежним счетам должны ещё добавить.

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Ну что бы мне хотелось по этому поводу сказать чиновникам?

Только одно. Учите мировой опыт, недоросли. Изучайте, как и каким образом другие политики и государственники за 30-40 лет превращали свои пустыни, мировые помойки и криминализированные гетто в страны-лидеры регионов, в государства с экономическим чудом, с высоким уровнем жизни и мировым престижем.

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Прежде, чем выводить украинских граждан из "тени", сначала выведите из "тени" само ваше государство. Всех этих чиновников и чиновничков, налоговиков, силовиков и прочих государственных служащих с дворцами в пригородах за миллионы баксов и с автопарками из престижных иномарок.

Сократите свои ряды раз в десять, и расходы на ваше содержание раз в сто. Передайте большинство полномочий местному самоуправлению. Дайте органам местной власти возможность самим заботится о своём бюджете, правопорядке и конкурентоспособности в борьбе за жителей, налогоплательщиков, работодателей и инвесторов

Обеспечьте комфортную среду для предпринимательства. Знаете, как? Низкие налоги. Независимый и справедливый суд. Гарантии неприкосновенности частной собственности. Безопасность для инвестора и инвестиций. Неприкосновенность работодателей для силовиков и налоговиков. И просто не мешайте работать своими проверками и инспекциями

Дайте максимум свобод, качественный государственный сервис, высокий уровень административных услуг (безопасность, низкие налоги, удобная инфраструктура, минимальное и удобное администрирование общения населения с государством) для обычного гражданина.

И вот тогда, когда государство по своей сути перестанет быть теневым (читай коррупционным), а станет просто главной службой сервиса жизнеобеспечения в стране - вот тогда большинство граждан сами захотят выйти из "тени". Просто отпадёт необходимость жить в "тени", прятать туда свои деньги, имущество и другие активы. Комфортнее и безопаснее будет по закону. Закону, который соблюдают все, без преференций избранным "хозяевам жизни"

А с остальными, кто не захочет стать законопослушными гражданами (а таких будет не много) разберутся органы правопорядка - сокращённые и очищенные от криминала и коррупции.

В противном случае - украинцы или продолжат массово покидать эту страну или скроются в "тени" ещё глубже. Они это умеют. 30 лет опыта.