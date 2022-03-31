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Как Украина удерживает Россию от прорыва в Европу

Алексей Копытько

блогер

31 марта 2022, 09:14

Россия готовится напасть на страны Балтии. Для этого ей нужны десант и морпехи, которых благополучно перемалывают в Украине.

Путин, Россия, НАТО
Россия находится в шаге от нападения на блок НАТО / коллаж УНИАН, Reuters

Даже до самых отвлечённых деятелей в Альянсе начинает доходить то, о чём им говорилось давно: Россия не угомонится на нас, ибо её цель - показать превосходство своего образа жизни над всякими натами и еэсами, качнуть их. Показать неспособность реагировать быстро.

Самое очевидное - атака на страны Балтии - рассматривается уже не в контексте "если", а в контексте "когда, при каких условиях".

Но тут есть нюанс. В случае атаки на Блок крайне важен молниеносный результат. Чтобы просто не успели среагировать. Для обеспечения этого результата нужны специально обученные люди и техника. В первую очередь - десант и морпехи.

Но.

Российский десант и морпехи сейчас массово гниют под Киевом, в Мариуполе, в Харьковской, Херсонской областях и на других участках фронта. Уже минус 131 вертолёт (и минус сотня опытных пилотов). Это не столько количественный, сколько очень качественный урон, который понесла российская армия.

Читайте такжеТрудности через 7-10 дней: Почему Россия меняет тактику атакиДа, в России ещё есть боеспособный десант. Но, во-первых, ещё не вечер. Во-вторых, того, что уже перемололи наши, может не хватить для обеспечения необходимой мощи удара. А качественные потери восполняются на порядок сложнее.

Так что нет ни грамма преувеличения в утверждении, что Украина защищает Европу.

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Евросоюз война в Украине НАТО
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