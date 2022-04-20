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Как Украина разрушила план Путина по созданию нового СССР и спутала России все карты

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

20 апреля 2022, 10:23

Вследствие героического сопротивления Украины России не удался план А. Красивый СССР не получается – Москва будет лепить горбатый.

Россия через время попытается вновь изобразить в Украине гражданскую войну
Осенью-2022 война в Украине может затухнуть / Коллаж УНИАН, Reuters

Контуры завершения военного противостояния Украины и России уже видны. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о начале "второго этапа войны". Речь о наступлении на Донбассе, которое усилилось с позавчерашнего дня.

Сейчас уже видны контуры стратегии России, намеченные на текущий год. "План Барбаросса" в XXI веке должен был состоять из аншлюса, двух блицкригов и выглядеть следующим образом.

Планировался "трехтактный" план реанимирования "квазиСССР".

Учитывая любовь московских "геронтионов" к круглым датам, завершение многоходовки планировалось к декабрю 2022 года, то есть к столетию образования Советского Союза.

Аншлюс – поглощение Беларуси путем втягивания ее в совместные агрессивные действия ("замазать кровью").

Первый блицкриг – Казахстан.

Для этого в начале этого года была реализована спецоперация с участием руководителей казахского силового блока. Направлена она была против политических элит бывшего президента Назарбаева, как наиболее националистических (латиница вместо кириллицы, сближение с Турцией, пересмотр исторических нарративов, постепенное вытеснение русского языка из официальной сферы и т.д.).

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Волнения в стране были спровоцированы по линии внутренних клановых противоречий.

Но весь процесс "денурсултанизации" Казахстана как бы шел мимо действующего президента Токаева ("мол, мы не против тебя лично").

Как следствие – ввод в страну войск ОДКБ, в основном из РФ и Беларуси.

На конец января 2022 года многие были убеждены, что Казахстан в ближайшее время станет третьим участником Союзного государства РФ и Беларуси, выйдет из неформальной интеграции с тюркским союзом, вернет кириллицу и прежние исторические нарративы.

Второй блицкриг планировался в Украине – быстрый захват Киева и смена власти на лояльную к РФ. Затем узаконивание оккупации Крыма, Причерноморья и Приазовья, квазиобразований "ЛДНР", "денацификация" и "демилитаризация". Как следствие – раскол страны и закрепление оного размещением российских войск где-то по линии Збруча.

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В декабре 2022 года ничто не должно было по замыслу авторов плана помешать созданию нового Союзного государства в составе РФ, Беларуси, Казахстана и Украины.

Именно этот формат новой интеграции витал в мечтах Солженицына, который был противником СССР, но скорбел о невозможности возродить новый союз в составе упомянутых выше четырех государств. Именно идеи Солженицына оказали решающее влияние на доктринальные убеждения Путина.

Прочтите, например, эту цитату:

"НАТО методически и настойчиво развивает свой военный аппарат – на Восток Европы и в континентальный охват России с юга. Тут и открытая материальная и идеологическая поддержка "цветных" революций, и парадоксальное внедрение Североатлантических интересов в Центральную Азию. Всё это не оставляет сомнений, что готовится полное окружение России, а затем потеря ею суверенитета".

Это не отрывок из очередного выступления Путина, а фрагмент интервью Солженицына в 2006 году, за один год до "мюнхенской речи" российского президента.

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Первый такт "плана барбаросса" в виде ползучего аншлюса Беларуси прошел гладко.

Второй – в виде военного блицкрига в Казахстане – тоже. Учения по оккупации страны силами ОДКБ за 24 часа прошли успешно.

Но Украина сорвала третий такт (рабочий цикл) плана по реинкарнации СССР. Блицкриг в Киеве провалился. Украинская власть не пошла ни на капитуляцию, ни на сепаратные переговоры.

России пришлось показать истинную сущность "вежливых зеленых человечков". Да так рьяно, что позиция Казахстана изменилась на диаметрально противоположную: казахи заявили о своей поддержке Украины, усилили дрейф в сторону Китая и вместо РФ как балансира китайского влияния возобновили свою интеграцию в тюркский союз, ориентируясь на Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан. А также готовясь снимать "нефтяные сливки" от сотрудничества с Западом.

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Россия думала напугать Казахстан быстрой оккупацией Украины, но теперь лишь напугала своим соседством, от которого в Нурсултане будут спасаться в Пекине и Анкаре.

И вместо Казахстана в Союзное государство придется принимать осколки в виде ПМР, Южной Осетии, Абхазии и "ЛДНР".

План А у России вследствие героического сопротивления Украины не удался. "Красивый" СССР не получается – нужно лепить "горбатый".

И РФ переходит к плану Б – попытке осуществить максимальную оккупацию украинских территорий на юго-востоке нашей страны: Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская и Запорожская области.

Цель – создание "иной Украины" как "наследницы УССР". Москва будет отчаянно спасать "проект – декабрь 2022" и создавать "иную Украину", чтобы сохранить концепцию подписания тройственного союза. И Украина как суверенное государство, единственная, кто может противостоять этому плану.

Почему это критически важно?

Если концепция создания "квазиСССР" в декабре 2022 года завершится пшиком, в Москве будут создавать новый нарратив о "выполненных задачах спецоперации в Украине" и о том, "что эта разрушенная страна нам уже не нужна". На мой взгляд, шансы на продолжения активных боевых действий, начиная с октября текущего года – минимальные. Ведь для фарса в виде "нового союзного договора" нужно успеть на оккупированных территориях смахнуть пепел с развалин и провести "идеологическую" перепрошивку сознания электората под новый формат целей и задач.

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Почему именно осень-2022 может стать точкой затухания войны?

Кроме фактора круглых дат (100 лет со дня образования СССР), есть еще и фактор надвигающегося кризиса.

В ноябре-декабре Россия войдет в кризисное пике: падение ВВП на 10-15% и доходов населения на 20-30%.

А ведь идеологически РФ – это Панем из "Голодных игр", состоящий из дистриктов – субъектов федерации. Народу нужны зрелища для отвлечения от кризиса. В 2014-2015 главным действующим лицом "Голодных игр" был Крым. В декабре 2022 года – должен стать новый СССР.

Создание "иной Украины" несет для нас долгосрочные риски, когда РФ через какое-то время опять захочет изобразить "гражданский конфликт" в Украине. Попытки России провести мобилизацию на оккупированных территориях Украины – лишь часть этого подлого плана.

Но если нашей армии удастся удержать врага на линии разграничения – российский проект создания "иной Украины" провалится. Придется брать в "новый СССР" лишь осколки в виде "ЛДНР" и делать длительную паузу в попытках новой агрессии против Украины. Такую паузу в свое время получила Чечня в августе 1996 года в виде хасавюртовских соглашений. В августе 1999 года началась вторая чеченская война. Но тогда Чечня не воспользовалась историческим шансом для укрепления государственности, а против РФ никто не вводил санкции.

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Наша нынешняя стратегия должна заключаться в разрушении плана РФ по оккупации ряда областей и максимальном использовании исторической паузы (с осени 2022 года) для укрепления экономики и интеграции в ЕС.

А западные санкции против РФ сделают свое дело, и через 2-3 года у России уже не будет даже нынешнего потенциала для агрессии. Скорее всего, империя перейдет к попыткам удержания захваченного, и ее способность к расширению будет стремиться к нулю.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

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война в Украине СССР вторжение России Алексей Кущ Россия
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