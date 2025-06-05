Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Украина разрушает мощь и престиж России

Юрий Богданов
5 июня 2025, 06:10
86
Кремль, устами Медведева, откровенно заявляет о желании капитуляции Украины.
Удар по аэродромах в РФ, Василий Малюк
Удар по аэродромам в РФ / Коллаж Главред, фото скрин с видео, СБУ

Дальнобойные удары: как Украина разрушает мощь и престиж России и почему это приближает конец войны?

После атак на российские аэродромы и Крымский мост, даже с ограниченным результатом последнего, снова активизировались голоса, ставящие под сомнение их целесообразность: "Как это влияет на фронт?", "Россияне будут бить в ответ!", "Зачем срывать переговоры?".

Однако никаких реальных переговоров Россия не стремится - Кремль, устами Медведева, откровенно заявляет о желании капитуляции Украины. Это понимают все, кроме, возможно, персонально Трампа. Путин будет готов завершить войну, только когда будет видеть от ее продолжения угрозу лично себе.

видео дня

Поэтому для Украины критически важно:

1. Истощать долгосрочную способность России вести войну.

2. Подрывать авторитет России как большой, мощной и неуязвимой военной державы.

Удары по стратегическим объектам, например, уничтожение более 13 дальнобойных бомбардировщиков (элементов ядерной триады, которые РФ не может быстро восстановить), - это не только минус 15-20% их рабочего парка, но и демонстрация патологической неспособности России защитить ценные активы. Это мощный удар по престижу, открывающий окно возможностей для усиления давления на РФ.

Также операции демонстрируют стремительное развитие возможностей украинских спецслужб (СБУ, ГУР). В начале войны мало кто мог представить такой уровень планирования, организации и реализации сложных операций. Это свидетельствует о высочайшей организационной культуре и способности наносить системные удары вглубь вражеской территории. Ошибки возможны, но тенденция очевидна: Украина способна переносить войну на территорию агрессора.

Относительно влияния на фронт и "провоцирования" России.

Россия продвигается ценой огромных потерь, используя фронт как инструмент психологического давления и террора против гражданских, который она ведет с первого дня войны.

Украина никак не может "спровоцировать" агрессора, потому что все действия РФ были первичными. Любые попытки связать удары по гражданским с действиями украинских военных - это работа на врага, смешивание жертвы и агрессора. Каждый наш удар по аэродрому или мосту уменьшает способность России к террору. "Не раздражать Путина" - это бред, потому что он не "отвечает", он является источником агрессии.

Россияне используют тактику "мясных штурмов". Чтобы у них не было альтернативы, кроме как бросать людей в бессмысленные атаки, нужно уничтожать их технологические средства ведения войны. Удары по наиболее технологичной части российской армии - это именно то, что нужно.

На сегодня у нас нет задачи удержать любые территории любой ценой, ведь на столе переговоров нет заморозки войны - есть требование капитуляции. Наша задача - изменить переговорную позицию России. Для этого необходимы:

№ 1. Истощение российской способности вести войну (экономической и на поле боя).

№ 2. Подрыв авторитета России, чтобы запустить цепную реакцию: падение ореола "непобедимости" → более сильное давление Запада (санкции, оружие для Украины) → ослабление России → еще больше возможностей для давления. Этот механизм работал до победы Трампа на выборах, но нынешние удары и неадекватность Путина его восстанавливают. Они демонстрируют, что Россия не стала неуязвимой, а ее способность защитить собственную территорию (вплоть до Иркутска) - ограничена.

Даже если подтверждено уничтожение "всего" 13 самолетов, для любого западного аналитика это огромный удар по возможностям и престижу РФ.

Поэтому путь понятен: постоянно загонять Россию в вихрь подрыва престижа, чтобы давление на нее усиливалось, а вера в ее силу - ослабевала. На этом будет базироваться наша промежуточная (удержание субъектности) и окончательная победа. Самое важное сейчас:

1. Максимально креативными ударами разрушать российскую стратегическую способность.

2. Истощать российские возможности на земле, даже ценой временной потери территорий.

Путин, лично и "с помощью" Украины, уничтожает долгосрочный потенциал России как империи. Каждый стратегический самолет, каждый мост, каждая успешная дальнобойная атака разрушают сам фундамент российской империи. Этот Голиаф падет.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Юрий Богданов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала дронами Харьков и Прилуки: вспыхнули пожары, погибли люди

РФ атаковала дронами Харьков и Прилуки: вспыхнули пожары, погибли люди

06:57Война
"Схлопнутся в течение месяцев": эксперт назвал самую вероятную дату конца войны

"Схлопнутся в течение месяцев": эксперт назвал самую вероятную дату конца войны

02:30Экономика
РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: среди раненых – ребенок и беременная женщина

РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: среди раненых – ребенок и беременная женщина

02:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

Китайский гороскоп на завтра 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

Коммуналка в Украине подскочит втрое: кого ждут новые счета

Коммуналка в Украине подскочит втрое: кого ждут новые счета

Последние новости

07:10

Кто живет не один: только самые умные разгадают загадку за 5 секунд

06:57

РФ атаковала дронами Харьков и Прилуки: вспыхнули пожары, погибли людиФотоВидео

06:10

Как Украина разрушает мощь и престиж Россиимнение

06:02

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

05:50

Тест на IQ: найдите плюшевого мишку среди конфет за 5 секунд

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
05:31

Как часто нужно стирать полотенца: врач указал на распространенную ошибку

04:30

Почему на шинах в авто пишет Inside и Outside: главный секрет поразит водителей

03:25

"Армия врага побежит": Жданов сказал, может ли Украина вернуть границы 1991 года

03:05

Уже в июне 2025 года: трех знаков зодиака ждет стремительный карьерный взлет

Реклама
02:30

"Схлопнутся в течение месяцев": эксперт назвал самую вероятную дату конца войны

02:00

РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: среди раненых – ребенок и беременная женщина

01:30

"Это невероятно": Ана де Армас впервые заговорила про отношения с Томом Крузом

01:01

"Утереться и плакать": звезда украинского стендапа рассказала про уменьшение бюста

00:46

"РФ показывает средний палец": эмоциональная реакция Зеленского на разговор Трампа и Путина

00:11

США отказываются предоставить ПВО для евромиротворцев в Украине - Bloomberg

04 июня, среда
23:31

Непростой экзамен: Alyona Alyona раскрыла необычный факт о своем рождении

23:11

Ада Роговцева показала себя в молодости вместе с мужем

23:10

Как пройдут похороны Кейт Миддлтон - к чему готовятся во дворцце

23:06

"Мобилизовали достаточно жестко": известный украинский певец попал в ВСУ

23:00

Они никогда не ездили в школу по этой дороге: в Сумах погиб папа, дочь в тяжелом состоянииФото

Реклама
22:56

"Состоялась акция возмездия": Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США

22:32

"Делюсь с вами своим любимым": Настя Каменских представила своего фаворита

22:27

Сколько еще Путин сможет вести войну против Украины: дипломат сделал прогнозВидео

22:13

"Посыпалась девочка": Надя Дорофеева оказалась под капельницей

21:54

В 2025 году военная помощь Украине превысит показатели прошлых лет - Минобороны

21:41

Все горит и взрывается: СБУ показала исторические кадры операции "Паутина"Видео

21:24

Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его

21:20

Не дайте себя обмануть: как проверить реальный пробег авто перед покупкой

21:04

Посольство США предупредило о риске мощного обстрела Украины

20:21

Трамп поставил дедлайн для Путина: появился тревожный прогноз по войне в УкраинеВидео

20:15

Мощная жара накрывает Украину: где солнце разожжет до +32

20:02

Трамп созвонился с Путиным: в Кремле пообещали ответку за "нападение на аэродромы"

19:33

"Хорошенькая киса": Потап засветился в свадебном платье и фате

19:26

Мясо будет сочным и нежным: Эктор поделился секретными маринадами для шашлыка

19:10

Отопительный сезон под угрозой: на что повлияет дефицит газа в Украинемнение

19:07

В Украине официально разрешили импортировать медканнабис

19:04

Черт нес камень, чтобы разрушить Лавру: загадочная скала на Львовщине пугает местныхВидео

18:56

Ермак в Вашингтоне встретился с Рубио: о чем договорились

18:44

"Абсолютная ненависть": как Анна Ризатдинова столкнулась с крупными проблемами

18:28

Эксперты призывают посыпать сад корицей в июне: неожиданная причина

Реклама
18:23

Почему 5 июня нельзя долго спать и бездельничать: какой праздник и день ангела

18:15

Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

18:05

Куда делась Василиса Фролова: ведущая показала тело и сильное похудение

18:00

"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

17:38

Почему в Украине исчезают бабочки, и чем это опасно: эксперт раскрыл правду

17:36

Доллар и евро внезапно ушли в крутое пике: озвучен новый курс валют

17:19

РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

17:15

РФ хочет собрать войско на границе с Одесчиной: в Молдове озвучили план врага

16:34

Оккупанты отступили из-под Константиновки: генерал предупредил о новой опасности

16:34

Рыба сама будет идти на крючок: лучшие дни для клева в июне 2025 года

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять