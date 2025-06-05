Кремль, устами Медведева, откровенно заявляет о желании капитуляции Украины.

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Удар по аэродромам в РФ / Коллаж Главред, фото скрин с видео, СБУ

Дальнобойные удары: как Украина разрушает мощь и престиж России и почему это приближает конец войны?

После атак на российские аэродромы и Крымский мост, даже с ограниченным результатом последнего, снова активизировались голоса, ставящие под сомнение их целесообразность: "Как это влияет на фронт?", "Россияне будут бить в ответ!", "Зачем срывать переговоры?".

Однако никаких реальных переговоров Россия не стремится - Кремль, устами Медведева, откровенно заявляет о желании капитуляции Украины. Это понимают все, кроме, возможно, персонально Трампа. Путин будет готов завершить войну, только когда будет видеть от ее продолжения угрозу лично себе.

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Поэтому для Украины критически важно:

1. Истощать долгосрочную способность России вести войну.

2. Подрывать авторитет России как большой, мощной и неуязвимой военной державы.

Удары по стратегическим объектам, например, уничтожение более 13 дальнобойных бомбардировщиков (элементов ядерной триады, которые РФ не может быстро восстановить), - это не только минус 15-20% их рабочего парка, но и демонстрация патологической неспособности России защитить ценные активы. Это мощный удар по престижу, открывающий окно возможностей для усиления давления на РФ.

Также операции демонстрируют стремительное развитие возможностей украинских спецслужб (СБУ, ГУР). В начале войны мало кто мог представить такой уровень планирования, организации и реализации сложных операций. Это свидетельствует о высочайшей организационной культуре и способности наносить системные удары вглубь вражеской территории. Ошибки возможны, но тенденция очевидна: Украина способна переносить войну на территорию агрессора.

Относительно влияния на фронт и "провоцирования" России.

Россия продвигается ценой огромных потерь, используя фронт как инструмент психологического давления и террора против гражданских, который она ведет с первого дня войны.

Украина никак не может "спровоцировать" агрессора, потому что все действия РФ были первичными. Любые попытки связать удары по гражданским с действиями украинских военных - это работа на врага, смешивание жертвы и агрессора. Каждый наш удар по аэродрому или мосту уменьшает способность России к террору. "Не раздражать Путина" - это бред, потому что он не "отвечает", он является источником агрессии.

Россияне используют тактику "мясных штурмов". Чтобы у них не было альтернативы, кроме как бросать людей в бессмысленные атаки, нужно уничтожать их технологические средства ведения войны. Удары по наиболее технологичной части российской армии - это именно то, что нужно.

На сегодня у нас нет задачи удержать любые территории любой ценой, ведь на столе переговоров нет заморозки войны - есть требование капитуляции. Наша задача - изменить переговорную позицию России. Для этого необходимы:

№ 1. Истощение российской способности вести войну (экономической и на поле боя).

№ 2. Подрыв авторитета России, чтобы запустить цепную реакцию: падение ореола "непобедимости" → более сильное давление Запада (санкции, оружие для Украины) → ослабление России → еще больше возможностей для давления. Этот механизм работал до победы Трампа на выборах, но нынешние удары и неадекватность Путина его восстанавливают. Они демонстрируют, что Россия не стала неуязвимой, а ее способность защитить собственную территорию (вплоть до Иркутска) - ограничена.

Даже если подтверждено уничтожение "всего" 13 самолетов, для любого западного аналитика это огромный удар по возможностям и престижу РФ.

Поэтому путь понятен: постоянно загонять Россию в вихрь подрыва престижа, чтобы давление на нее усиливалось, а вера в ее силу - ослабевала. На этом будет базироваться наша промежуточная (удержание субъектности) и окончательная победа. Самое важное сейчас:

1. Максимально креативными ударами разрушать российскую стратегическую способность.

2. Истощать российские возможности на земле, даже ценой временной потери территорий.

Путин, лично и "с помощью" Украины, уничтожает долгосрочный потенциал России как империи. Каждый стратегический самолет, каждый мост, каждая успешная дальнобойная атака разрушают сам фундамент российской империи. Этот Голиаф падет.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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