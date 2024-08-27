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Как Украина отбила самую масштабную атаку РФ

Александр Коваленко
27 августа 2024, 19:10
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Думаю, я не ошибусь, если скажу, что тяжелее сегодняшнего испытания была только ночь 24 февраля 2022 года.
Как Украина отбила самую масштабную атаку РФ
Война в Украине / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, скріншот

Отбита самая масштабная комбинированная атака на Украину.

Рекордное количество задействованных дронов-камикадзе Shahed-136. Рекордное количество воздушных целей, которые одновременно находились в воздушном пространстве Украины.

Думаю, я не ошибусь, если скажу, что тяжелее сегодняшнего испытания была только ночь 24 февраля 2022 года.

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Но ВС ВСУ выдержали это испытание на пределе своих возможностей, как хирурги, проведшие тяжёлую операцию.

Налёт начался около часа ночи, последний воздушный объект был сбит после 15:00.

Налёт длился более 15 часов!

В налёте принимали участие 236 воздушных целей, 201 из которых была уничтожена.

Что происходит на фронте!

Уже продолжаются 916 сутки обороны Украины против российского нашествия.

Оккупанты продвигаются по Новогродовке, постепенно захватывая новые улицы.

Все больше событий указывают на то, что россияне четко настроены взять Угледар до конца года.

Параллельно оккупанты не теряют надежды спасти Курскую область от наступления украинских войск.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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