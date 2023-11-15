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Как Украина готовится к возможному усилению российских ракетных ударов

Алексей Кущ
15 ноября 2023, 06:10
Дополнительные средства сил ПВО уже, кстати, поступают в Украину: "гепарды" для борьбы с ударными тяжелыми дронами и "ирисы" для уничтожения вражеских ракет.
Андрей Ермак, Блинкен
Андрей Ермак и Энтони Блинкен / коллаж Главред, фото president.gov.ua

На днях написал пост о рисках глобальной трансформации мира, в частности в контексте крайне важного фазового перехода в истории США.

Закончил тот пост фразой: украинская делегация едет в Вашингтон.

И вот первые весомые результаты.

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Состоялась одна из ключевых встреч программы визита с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Со стороны США, кроме государственного секретаря, приняли участие:

  • исполняющая обязанности первого заместителя государственного секретаря США, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд;
  • заместитель помощника государственного секретаря США по Европе и Евразии Крис Смит;
  • другие представители Госдепартамента Соединенных Штатов.

Украинскую сторону представили:

  • руководитель ОП Андрей Ермак;
  • Первая вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова;
  • заместитель министра юстиции Ирина Мудра;
  • советники руководителя ОП Дарья Заривна и Владислав Власюк.

Руководитель ОП Андрей Ермак "от имени Президента Украины Владимира Зеленского выразил глубокую благодарность Администрации Президента США Джозефа Байдена, обеим палатам Конгресса США и всему американскому народу за беспрецедентную помощь, оказываемую нашему государству в борьбе с российской агрессией", а также за направление Белым домом запроса о финансировании расходов на помощь Украине".

Кроме этого Андрей Ермак подробно проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на фронте и, в частности, о насущных потребностях Сил обороны Украины.

Особый акцент был сделан на важности предоставления Украине средств противовоздушной обороны.

Ведь с приближением зимы Украина готовится к возможному усилению российских ракетных ударов.

Поэтому очень нуждается в системах ПВО, которые защитят украинские города и ключевые объекты критической инфраструктуры.

Дополнительные средства сил ПВО уже, кстати, поступают в Украину: "гепарды" для борьбы с ударными тяжелыми дронами и "ирисы" для уничтожения вражеских ракет.

Кроме того, была отмечена важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, подписанной в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

От себя добавлю, что такое соглашение крайне важно подписать до начала президентской гонки в США, поэтому украинская делегация и актуализирует этот вопрос.

Во время встречи состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, в частности по усилению санкционного давления на страну-агрессора и выработке механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Несмотря на различные подходы при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по этому вопросу, стороны уважают и понимают позицию друг друга.

Из личностного общения: Андрей Ермак вспомнил об украинском стиле наряда детей Энтони Блинкена на Хэллоуин.

Некоторым может это показаться деталью, которую не стоит вспоминать во время важных переговоров, но такие эмоциональные моменты трогают, а значит способствуют более эффективному, почти дружескому, взаимодействию.

Визит продолжается.

Ключевая задача - преодолеть бюджетную паузу в контексте одобрения пакета финансовой помощи США Украине.

От этого зависит успешное прохождение нами ключевых треков следующего года.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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Энтони Блинкен Алексей Кущ Андрей Ермак
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