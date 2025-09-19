Укр
Как удары по нефтехимическим объектам РФ отражаются на Кремле

Алексей Копытько
19 сентября 2025, 19:10
ССО 16 сентября ввели санкции против Саратовского НПЗ, а вчера, 18 сентября – против НПЗ в Волгограде.
В потоке мировых новостей не забываем фиксировать санкции.

1. Вчера СБУ ввела санкции против монструозного завода "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане – это один из крупнейших (или даже самый крупный) комплексов в РФ с полным циклом нефтепереработки и нефтехимии.

13 сентября ГУР ввел санкции в отношении предприятия "Башнефть-Новойл" в Уфе.

Всё это полезно и в высшей степени справедливо.

Во-первых, Башкортостан – лидер по отправке пушечного мяса в Украину и лидер по числу подтверждённых потерь убитыми. Местный вождь Радий Хабиров демонстрирует запредельное рвение, продавая своих земляков на войну, чтобы сохранить кресло.

Пока в Башкирию шли только гробы – негатив удавалось гасить без особых проблем. Но когда полетели БПЛА, в настроениях публики замелькали другие нотки. Убивать украинцев с риском ответного удара уже не так весело.

Во-вторых, удары по нефтехимическим объектам отражаются не только на рынке топлива – это касается целого спектра производств и большой маржи. Перебои в работе завода хотя бы на месяц создают большие логистические сложности, увеличивают издержки, кое-где – нарушают сроки важных проектов, в т.ч. – оборонных.

Мы уже как-то привыкли, но стоит подчеркнуть – поражены объекты на дистанции 1400+ км.

2. ССО 16 сентября ввели санкции против Саратовского НПЗ, а вчера, 18 сентября – против НПЗ в Волгограде.

Осуществляется рутинная обработка нефтеперерабатывающих предприятий. Судя по отзывам из России, уже можно говорить о признаках искомого накопительного эффекта.

НПЗ – это громадные объекты, уничтожить их отдельными ударами невозможно. Можно частично вывести из строя на какое-то время (недели – месяцы). Россияне свои заводы чинят. Но когда приходится одновременно чинить 15 заводов, очень сложно балансировать ситуацию, начинаются разрывы.

Пока для Кремля ситуация не является драматичной, однако крайне наглядно показано, что негативные тенденции только нарастают. А сделать ничего не получается.

3. В том числе, из-за результативной работы украинских воинов против российских систем ПВО/ПРО. На разных направлениях.

На днях бригада "Черный лес" сообщила об уничтожении установки Бук-М2, чуть ранее ГУР поразил Бук-М3, ещё чуть ранее в Луганске и Снежном уничтожили два "Панциря-С1".

Всё это – дорогая техника, которую россияне могут восполнить, но небыстро и с большим трудом.

Если взять карту, то всё очень прозрачно: "пропущенные" у россиян – в разных секторах (север, северо-восток, юго-восток…).

И ведь зима близко.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

