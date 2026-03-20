Как удары по Ирану влияют на Россию и глобальную безопасность: Коваленко раскрыл подробности

Андрей Коваленко
20 марта 2026, 19:10
В настоящее время идет процесс уничтожения иранского потенциала в области баллистических ракет, разрушения его арсеналов, военно-промышленного комплекса и ядерных объектов.
На фоне эскалации на Ближнем Востоке и ударов США и Израиля по военной инфраструктуре Ирана обостряется дискуссия о будущем региона и роли авторитарных режимов в глобальной безопасности. В своей колонке лейтенант Сил обороны Украины Андрей Коваленко анализирует, как ослабление иранского военного потенциала может повлиять на энергетические рынки, региональную стабильность и поддержку союзников Тегерана, в частности России. Подробности — в материале.

Ключевым элементом силы террористического Ирана всегда была возможность вооружаться, финансировать сателлитов и помогать автократиям, в частности России, убивать украинцев. Я подчеркну — именно террористического режима Ирана, а не народа. Потому что иранский народ давно заслужил жизнь без нынешнего режима.

И именно сейчас этот военный элемент иранского режима уничтожается США и Израилем.

В информационном плане мир пытаются отвлечь ценами на нефть, а те, кто больше в курсе, говорят о росте цен на гелий и удобрения. Иранский режим, чтобы выжить, обстреливает всех вокруг, уже с меньшей интенсивностью, потому что новые и новые удары США и Израиля все больше сокращают их возможности. Но иранцы делают это с целью хаоса, который, по их замыслу, должен создать экономические предпосылки для приостановки достижения военных целей США и Израиля.

Мало кто почему-то сейчас говорит, что в случае получения Ираном ядерного оружия, они могли бы постоянно манипулировать Ормузским проливом, и цена на ресурсы была бы тогда в разы выше для всего мира, чем сейчас. Автократии получили бы преимущество и постоянный экономический рычаг. Ведь кто же применит военную силу против ядерного Ирана, верно?

Сейчас идет процесс уничтожения иранских баллистических возможностей, разрушения его арсеналов, ВПК, ядерных объектов, флота, а также предотвращения восстановления боевого потенциала.

Удастся ли это осуществить США и Израилю — посмотрим.

Много говорят об устойчивости режима КСИР, об их способности к длительной блокаде Ормузского пролива, возможном успехе в войне на истощение при поддержке союзников, в частности и России.

Устойчивость режима строится на ресурсах и военной мощи. В случае уничтожения военной мощи сам по себе режим будет либо уничтожен, либо ослаблен. А перекрытие Ормузского пролива как раз и зависит от военных возможностей иранского режима.

С уничтожением таких возможностей перекрытие перестанет быть такой проблемой. Также целью действий является снижение способности Ирана использовать сателлитов и прокси на Ближнем Востоке, по типу "Хезболлы", для дестабилизации.

Все, что происходит сейчас, — это последствия запоздалых действий западных демократий в отношении иранской проблемы, а также поддержка Ирана другими автократиями.

Фактически Иран без этого мог бы стать второй Россией, с которой Запад до сих пор не решил, что делать. С Россией также придется решать вопросы, которые затягивались крайне долго, и последствия ощутит вся Европа.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

