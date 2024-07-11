Как удалось нанести удары по Киеву 8 июля?

Удар РОВ продумали детально. Нам же, как и всегда, не хватило средств ПВО. Особенно на подлётах.

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Удар по Киеву 8 июля / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/MNS.GOV.UA

Этот вопрос звучит постоянно и нон-стоп, особенно с учётом того, что я в своё время называл эшелонированное ПВО сформированное в Киеве одним из лучших в Европе, если не лучшим.

Чтобы пояснить, что случилось 8 июля, я использую визуализацию траекторий полёта ракет и типов использованных средств поражения с Telegram-канала Monitor.

Ракетный удар 8 июля / Telegram-канал Monitor

Прежде всего, хочу обратить внимание на номенклатуру ракет, которыми был атакован Киев. Это ракеты:

видео дня

-Х-101/555 (крылатая дозвуковая ракета авиационного базирования с максимальной скоростью 960 км/ч), запущены из Каспийского региона с разделением на разные траектории в ходе полёта;

-3М14 КРМБ "Калибр" (крылатая дозвуковая ракета морского базирования с максимальной скоростью 960 км/ч), запускались с акватории Азовского моря;

-Х-47М2 "Кинжал", аэробалистическая ракета, скорость более 10 тыс км/ч;

-3М22 "Циркон", скорость менее 10 тым км/ч.

По Киеву комбинированный комплекс ракет наносил удар с 10:15 по 10:45, то есть, удар был максимально синхронизированным по времени.

Иными словами, киевскому ПВО нужно было в предельно сжатые сроки отразить удар разнообразной номенклатуры средств поражения (ТТХ я не зря указал), каждый тип из которых требует применение своего алгоритма противодействия, при использовании противником разных траекторий полёта, что предельно рассредоточило внимание.

Очевидно, что удар РОВ продумали детально. Нам же, как и всегда, не хватило средств ПВО. Особенно на подлётах.

Ведь, посмотрите на карту, если бы в Черниговской и Сумской областях, где пролетали Х-101/555, стояло бы достаточно ЗРК, они бы сбили значительную часть из этих ракет. Или КРМБ "Калибр", пролетели всю Украину…

Украине не хватает средств ПВО, чтобы полностью закрыть воздушное пространство. И пока западные партнёры не спешат с решением этого вопроса, россия пользуется ситуацией, для распространения своего террора.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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