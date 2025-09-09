Как учениями Запад-2025 Россия пытается прикрыть свою военную немощь

Россия стремительно теряет престиж, и военные учения, да еще и с очередными угрозами ядерным апокалипсисом, ей нужны, чтобы хоть как-то спасти ситуацию.

https://opinions.glavred.info/kak-ucheniyami-zapad-2025-rossiya-pytaetsya-prikryt-svoyu-voennuyu-nemoshch-10696307.html Ссылка скопирована

Единственный серьезный элемент учений Запад-2025 – отработка нанесения ядерного удара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Военные учения России и Беларуси "Запад-2025" пройдут 12-16 сентября. В принципе, в этому году эти учения не представляют угрозы для Украины и других стран, потому что задействована незначительная численность личного состава из разных стран ОДКБ. Однако дабы раздуть значимость этих учений и напугать НАТО и не только, российское руководство включило в программу отработку вопросов планирования и нанесения ядерных ударов. Среди прочего это должно послужить подтверждением того, что Россия таки передаст Лукашенко ядерные боезаряды. Это единственный более-менее серьезный элемент этих учений.

России на фоне ее неспособности решать поставленные задачи в Украине необходимо демонстрировать свою мощь и стараться усидеть на нескольких стульях одновременно. Она прекрасно чувствует и осознает, что теряет свою значимость, и пытается не допустить этого в военном плане. Поэтому Россия пытается собрать и провести учения.

Следует отметить, что Лукашенко, опасаясь негативной реакции Запада, отодвинул учения от границ стран-членов НАТО вглубь белорусской территории. И министр обороны Беларуси Хренин обещал, что учения не будут приближаться к границам.

видео дня

А вот провокации в ходе учений "Запад-2025" вполне возможны. Тут все зависит от нашего военно-политического руководства. Если будет попытка провокаций, сразу должен быть нанесен удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Во всяком случае, нужно объявить, что Украина готова нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Беларуси в случае провокаций с белорусской территории. А в Беларуси с дронами дела обстоят вообще никак, там только начинают развивать это направление. Соответственно, такое предупреждение с нашей стороны для Беларуси будет стопроцентным стимулом, чтобы не допустить провокаций в период учений.

Провокации могут быть любого плана. Например, 6-7 сентября были залеты БПЛА из воздушного пространства Беларуси на нашу территорию. Пока что мы сидим молча, но уже на эти выпады стоило бы реагировать – как минимум, уже должно быть политическое заявление Киева: еще один дрон – и мы будем пресекать такие возможности. Так что от России можно ждать всего, от самой невинной провокации и до захода ДРГ на территорию Украины.

Подчеркиваю, Россия учениями "Запад-2025" пытается создать видимость "держите меня семеро, иначе я его буду бить". Весь мир смотрит на Россию и видит, что она не может справиться с Украиной. Поэтому россиянам так важно показать, что они крутые, что у них новые методики ведения боевых действий и новые образцы вооружений, что они сильные и могут победить всех. Ведь все смотрят на Россию и вопрошают, где же ее успехи, Москва же говорила, что к концу лета Донбасс будет под контролем России, что будут "освобождены" Херсонская и Запорожская области. У России стремительно падает престиж, и учения "Запад-2025" ей необходимы как попытка спасти ситуацию.

Ведь взгляните, России не хватает войск, и она вынуждена тянуть бригады с Курского на Покровское направление – ей больше нечем усиливать наступательные возможности своих войск в Украине.

Россия не может рассчитывать на втягивание войск стран ОДКБ в войну с Украиной. Посмотрите на Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС): все дистанцировались и сказали, что будут наблюдать за ситуацией со стороны, и пусть Россия разбирается сама. Россия может только вербовать граждан стран ОДКБ в качестве наемников. Но некоторые страны, например, Казахстан, начали сажать своих граждан за участие в войне против Украины по найму. Это признак того, что эти страны точно не станут воевать против Украины.

Страны ОДКБ стремительно переориентируются на Китай. Пример – тот же Казахстан: он прокладывает рельсы, строит автомагистрали и трубопроводы, которые свяжут его с Китаем, причем делает это, не оглядываясь на Россию. Страны ОДКБ нашли себе "нового папочку" в лице Си Цзиньпина, который сказал четко: никаких "СВО" на территории ШОС, ни в коем случае, должна соблюдаться нерушимость границ!

Так что никто не предоставит России войска, более того, даже пресекают участие наемников в войне на стороне РФ. Потому что любая страна Азии понимает, что того, кто побывал на войне в качестве наемника на стороне России, легко будет поставить в строй российской армии, если в будущем она вторгнется на территорию этой страны.

Что касается ядерной части программы учений "Запад-2025", то Россия изгаляется как может, чтобы продемонстрировать Западу наличие у нее ядерного оружия. Хотя Запад и так знает, сколько, каких ядерных боезарядов и где есть у России, где расположены носители – все это отслеживается. Но все равно Москва стремится лишний раз напомнить о том, что она может весь мир превратить в труху, точнее в "радиоактивный пепел".

Выпустить Медведева, который в очередной раз скажет, что РФ сейчас жахнет по Парижу и Берлину, Россия не может – этот номер уже не проходит. Более того, это вызывает резко отрицательную реакцию даже со стороны Трампа. Вот Россия и ищет иные способы, более косвенные, чтобы погрозить ядеркой. В частности, теперь она показывает Западу, что теперь даже Беларусь будет уметь планировать нанесение ядерного удара, и Москва обещала дать белорусам "Орешник". Потом. Когда-нибудь.

Так что Россия продолжает попытки шантажировать мир ядеркой.

И здесь есть важный нюанс. Война в Украине доказала, что ПВО не защищает, а только прикрывает: сколько средств ПВО ты ни поставь, защититься на 100% невозможно – можно прикрыться, можно что-то отбить. И главная проблема – это баллистические ракеты. С крылатыми еще бороться можно, а баллистику системы ПВО практически не берут, даже комплексы Patriot.

Чем же сбивать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая выходит в ближний космос, ложится на околоземную орбиту и у которой разделяющаяся головная часть? Ничем. Да, израильтяне сделали высотный комплекс, который на высоте 100 км может поражать МБР. Даже было одно поражение хуситской ракеты, которую запустили с территории Йемена по Израилю. Но нет гарантии, что перехвачены будут все ракеты, если полетит десять штук, да еще и с разделяющейся головной частью, как у "Орешника".

Вот почему Путин размахивает "ядерной дубиной". Сейчас понятно: если кто-то первым нанесет ядерный удар, то все, будет апокалипсис, его нечем сдержать на сегодняшний день.

Думаете, просто так в Пентагоне пытаются убедить Трампа в необходимости строительства "Золотого купола" (раньше это называлось Стратегической оборонной инициативой (СОИ), программой "Звездных войн" Рейгана). Этот купол стоит колоссальных денег, и не факт, что он будет построен, и не факт, что будет эффективен. Поэтому Россия продолжает шантажировать Запад ядерным вооружением.

Пока первая ядерная бомба не разорвалась на Земле, ядерка остается оружием сдерживания (или угрозы – в зависимости от того, в каких руках ядерное оружие находится). То есть проблема в том, что нет эффективных средств защиты от межконтинентальных баллистических ракет.

Вот почему так важно Украине обладать баллистикой. Без баллистики мы не развалим российскую экономику. Третьему человеку в нашей стране Свириденко Россия разбомбила рабочее место! При этом Мишустин почему-то не ходит по руинам своего кабинета в Доме правительства РФ на набережной в Москве. А почему? Сколько ракет полетело в ответ на удары по Киеву? Ни одной! А должен быть зеркальный ответ, причем бить нужно по всему, начиная от Мавзолея и заканчивая Домом правительства РФ.

Когда в России это будут понимать, когда баллистика будет рваться в районе "Москва-Сити", когда в Москве будет происходить то же самое, что и в Киеве, только тогда россияне скажут своей власти: "Вы что, охренели?! Сколько можно воевать! Сворачивайте все это!". А так, у россиян прекрасная жизнь, подумаешь, коллапс в аэропорту. Единственное, что сейчас ощущают россияне, так это бензиновый кризис. Но пока на улицы никто не выходит с плакатами "Стоп войне!". А когда будут разрываться баллистические ракеты на промышленных и административных объектах Москвы и Санкт-Петербурга, сразу же решится вопрос переговорного процесса.

Так что Россия стремительно теряет свой военный престиж, а учениями "Запад-2025", как фиговым листком, она пытается прикрыть свою военную немощь. Хотя эти учения ей в пику, поскольку и топливо на них тратить нужно, и военных туда отправлять, хоть их не хватает на фронте, и все это за свои деньги. Но Россия вынуждена проводить учения.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, специально для Главреда

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред