Как Турция впервые жертвует экономикой ради политики

Ограничения на торговые операции с Израилем из-за ситуации в Газе являются довольно таки беспрецедентными.

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Об уникальности последнего решения Эрдогана / Фото: president.gov.ua

Внешняя политика Турции всегда была прагматичной. Учитывая то, что внешняя торговля является основным инструментом экономического развития и роста, Турция традиционно избегала любых политических шагов, которые могли привести к тяжелым торгово-экономическим потерям для Республики.

Именно очень динамичный турецкий бизнес-класс обусловливает позицию ТР относительно санкций против России (которых Турция избегает изо всех сил).

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В этом контексте ограничения на торговые операции с Израилем из-за ситуации в Газе являются довольно таки беспрецедентными.

Уникальность решения Эрдогана запретить экспортно-импортные операции с израильскими портами лежит сразу в двух плоскостях.

Во-первых, это на моей памяти первое серьезное внешнеполитическое решение, которое принято вопреки бизнес-классу, но с учетом давления исламистских сил.

Во-вторых, это также первый на моей памяти случай принесения Турцией экономики в жертву политике.

Ну, что же это дало нам право ожидать введения такого же подхода к России. Раз принципы важнее денег, то всегда?

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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