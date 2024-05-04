Как Турция впервые жертвует экономикой ради политики

Внешняя политика Турции всегда была прагматичной. Учитывая то, что внешняя торговля является основным инструментом экономического развития и роста, Турция традиционно избегала любых политических шагов, которые могли привести к тяжелым торгово-экономическим потерям для Республики.
Именно очень динамичный турецкий бизнес-класс обусловливает позицию ТР относительно санкций против России (которых Турция избегает изо всех сил).
В этом контексте ограничения на торговые операции с Израилем из-за ситуации в Газе являются довольно таки беспрецедентными.
Уникальность решения Эрдогана запретить экспортно-импортные операции с израильскими портами лежит сразу в двух плоскостях.
Во-первых, это на моей памяти первое серьезное внешнеполитическое решение, которое принято вопреки бизнес-классу, но с учетом давления исламистских сил.
Во-вторых, это также первый на моей памяти случай принесения Турцией экономики в жертву политике.
Ну, что же это дало нам право ожидать введения такого же подхода к России. Раз принципы важнее денег, то всегда?
Кто такой Богдан Яременко
Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.
Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.
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