УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Турция впервые жертвует экономикой ради политики

Богдан Яременко
4 мая 2024, 09:51
414
Ограничения на торговые операции с Израилем из-за ситуации в Газе являются довольно таки беспрецедентными.
Как Турция впервые жертвует экономикой ради политики
Об уникальности последнего решения Эрдогана / Фото: president.gov.ua

Внешняя политика Турции всегда была прагматичной. Учитывая то, что внешняя торговля является основным инструментом экономического развития и роста, Турция традиционно избегала любых политических шагов, которые могли привести к тяжелым торгово-экономическим потерям для Республики.

Именно очень динамичный турецкий бизнес-класс обусловливает позицию ТР относительно санкций против России (которых Турция избегает изо всех сил).

видео дня

В этом контексте ограничения на торговые операции с Израилем из-за ситуации в Газе являются довольно таки беспрецедентными.

Уникальность решения Эрдогана запретить экспортно-импортные операции с израильскими портами лежит сразу в двух плоскостях.

Во-первых, это на моей памяти первое серьезное внешнеполитическое решение, которое принято вопреки бизнес-классу, но с учетом давления исламистских сил.

Во-вторых, это также первый на моей памяти случай принесения Турцией экономики в жертву политике.

Ну, что же это дало нам право ожидать введения такого же подхода к России. Раз принципы важнее денег, то всегда?

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Турция новости Турции
Реклама

Главное за день

Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

10:44 Украина
После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко

10:00 Интервью
РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

08:49 Украина
Все главные новости

Популярное

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды 174040

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

Сын Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали 16549

"Сын" Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца 10179

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами? 5650

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?

Последние новости

11:03

Победительница "Холостяка" удивила похудением на 22 килограмма

10:44

Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

10:43

Красота и польза в одном флаконе: немецкий способ посадки огурцов обеспечит богатый урожай

10:25

Переживают ад: близкая подруга Кейт Миддлтон рассказала, как проходит лечение от рака

10:06

Удержится ли доллар на уровне 40 грн: каким курс валют в мае - прогноз

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
10:00

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко

09:58

Враг будет иметь преимущество: в ВСУ раскрыли худший сценарий у Часового Яра

09:51

Как Турция впервые жертвует экономикой ради политикимнение

09:28

Гороскоп на завтра 5 мая: Тельцам - насыщенный день, Стрельцам - шанс всей жизни

Реклама
09:07

Кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительные деньги: в ПФУ объяснили

09:07

Урожай на балконе: как выращивать картофель в ведре или вазоне

08:49

РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

07:24

Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилетыФото

07:10

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти скрытую букву за 6 секунд

06:26

Донатьте и рассказывайте об этом!мнение

05:55

Что нельзя делать на Пасху: строгие приметы, которые нельзя нарушать 5 мая

05:29

Будет клумба как у Чарльза III: королевский садовник сказал, что посадить возле дома

03:45

Самый действенный способ, как избавиться от плохого запаха в туалете: и следа не останется

02:33

Зацветут через несколько недель: 3 вида цветов, которые легче всего выращивать

01:30

РФ собирает две новые армии: Жданов предупредил о 300-тысячном "ударном кулаке"

Реклама
01:05

РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

00:14

США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

03 мая, пятница
23:13

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

23:05

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

23:03

Поставка истребителей F-16: Мусиенко назвал условия, которые будут указывать на это

21:43

"Очень опасный" сценарий: Кэмерон против того, чтобы "солдаты НАТО убивали россиян"

21:03

В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы

21:01

Новый этап войны: РФ готовится к расширению наступления - Зеленский

20:21

Сильнейшие молитвы за детей: что об этом известно и как нужно молитьсяВидео

20:05

Россияне прорвались к селу вблизи Авдеевки и расширяют свой плацдарм - Bild

20:02

"Первый шаг к миру": на саммите мира разработают переговорную позицию и передадут РФ

19:45

В Украину идет похолодание: в каких регионах внезапно упадет температура воздуха

19:20

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?мнение

18:55

Чехия не поддерживает уклонистов: в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину

18:37

"До конца лета или позже": NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

18:27

Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

18:24

Известной украинской актрисе диагностировали рак - детали

18:24

Чем подкормить лук: хитрый фокус стопроцентно спасет весь урожайВидео

17:50

Видим "отдыхающих" в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

17:45

Горят разрушенные дома и есть погибшие: ужасные подробности удара по ХарьковуФото

Реклама
17:30

Нужно ли женщинам надевать платок в церкви: ответ священника удивит многихВидео

17:24

РФ может нанести новый массированный удар: Жданов предупредил, какие города под угрозой

16:59

"Ситуация серьезная": существует угроза окружения на нескольких направлениях - эксперт

16:57

Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс

16:42

Больше, чем просто заправка: зачем в салат на самом деле добавляют уксус

16:36

"Каждая успешная операция на поле боя имеет имя", - эксперт рассказал, благодаря кому вокруг Киева появилась водная линия обороны

16:22

Благодатный огонь сходит или нет: что важно знать накануне Пасхи 2024Видео

16:20

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

15:59

В Германии масштабный пожар на заводе, где, вероятно, производили ПВО Iris-TВидео

15:57

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКитайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять