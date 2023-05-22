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Как трюки Пригожина демотивируют кадровую армию РФ

Георгий Тука
22 мая 2023, 08:29
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Пригожин (в очередной раз) сообщил: ЧВК Вагнер выполнила задачу - Бахмут взят!
Как трюки Пригожина демотивируют кадровую армию РФ
Пригожин в который раз "взял" Бахмут / скриншот видео

Бахмут. Несколько дней назад Вооруженные силы начали теснить врага с господствующих высот, которые окружают руины, в которые россияне превратили районный центр Донетчины.

Мои друзья-военные, которые гораздо лучше меня знают те края, потому что несколько лет "работали" в треугольнике Бахмут-Соледар-Угледар, еще зимой говорили мне: если мы сохраним контроль над господствующими высотами, то стоит орков запустить в город. Это будет для них ловушкой!

К сожалению, так не сложилось - мы теряли контроль над высотами, которые окружают город. Сейчас этот контроль возвращен!

видео дня

Одновременно, возвращен контроль над трассой, которой осуществляется обеспечение тех подразделений, которые еще и до сих пор находятся в городе.

Кто такой Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – Украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Пригожин (в очередной раз) сообщил: ЧВК Вагнер выполнила задачу - Бахмут взят! Этот хрен уже "брал Бахмут": и "юридически", и "практически весь", и "почти"…

Главная "изюминка" этого заявления Пригожина в другом: Мы свою задачу выполнили! Теперь мы передаем Бахмут силам Министерства обороны и 25-го мая покидаем город. Вот это "покидаем огород" и является главным содержанием!

Фактически, с момента этого заявления, хитрый повар переложил всю ответственность за дальнейшие события на МО РФ! А, судя по всему, события эти для орков будут неутешительными.

Повар уже делал подобное заявление, выдвигая МО ультиматум и угрожая выводом своих банд из города. Однако, в ответ на шантаж он получил сообщение, что самовольное оставление позиций на фронте, это - "измена родине"! Примерно такая реакция будет и в этот раз.

Такие трюки Пригожина лишь усилят противостояние Вагнер-МО РФ и, соответственно, негативно повлияют на боевой настрой личного состава врмии оккупантов и Z-патриотов в тылу!

Источник

Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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