Как Трамп стал агентом Кремля

Европейцы это понимают, но не успевают подготовиться к войне.

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Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН,

Не помню ни одного случая, когда бы Штаты перестали кому-то помогать, и этот кто-то выжил, особенно если он борется с самой агрессивной и жестокой империей в мире.

У нас практически нет никаких шансов после того, как США вышли из игры и прекратили нам поставки даже зенитных ракет. Европейская помощь мала и не может заменить американские поставки по номенклатуре. Например, у них просто не производятся ракеты для "Патриотов", а это значит, что нам не будет чем сбивать баллистику.

Теперь нет никаких сомнений, что Трамп - агент кремля. Он фактически отдает Украину Путину в соответствии с новыми/старыми секретными протоколами пакта Молотова-Риббентропа. Он отдаст ему Восточную Европу со временем - американское НАТО не станет воевать ни за балтийские страны, ни за Польшу. Европейцы это понимают, но не успевают подготовиться к войне, поэтому им крайне выгодно поддерживать нас до последнего.

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Нет никаких шансов сохранить свободу и независимость без американской помощи. Почти никаких, если не будет радикальных изменений в политике, экономике, мобилизации, командовании, дипломатии.

Жить как раньше уже нельзя. Времени почти не осталось.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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