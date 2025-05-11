Как Трамп решил передать Эрдогану и Си Цзиньпину "грязную работу"

Для Украины Турция никогда не была ни другом, ни врагом. Она всегда зарабатывала на нас - и это стоит просто принять.

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Пас от Трампа в вопросе мирных переговоров - это позитив для Эрдогана / Коллаж Главред, фото - ua.depositphotos.com, facebook.com/POTUS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в Европе уже активно обсуждают возможные альтернативы США в качестве посредника в мирных переговорах Украины и России. В частности, заменить Штаты могут Турция или Китай.

Если говорить о Турции, то она всегда стремилась вернуться к переговорному кейсу, быть посредником и иметь свой гешефт. Эрдоган, как типичный геополитический "барыга", постоянно предлагал свои услуги. И стоит признать, что у него есть история определенных успешно реализованных малых шагов, начиная от обменов пленных и заканчивая решением нескольких взаимовыгодных вопросов - созданием новых гуманитарных коридоров, продажей аммиака, поставкой продовольствия и тому подобное.

Турция уже имела положительный опыт в достижении компромиссов между Украиной и Россией, и эти шаги она, конечно, "продавала". То есть почти всегда, кроме предмета договоренностей по нашим переговорам с Россией, Турция добавляла что-то свое - элемент добавленной стоимости. Это мог быть экономический или политический интерес. Турки всегда предлагали что-то дополнительное как "довесок" - выгодный для себя бонус, обертку к основной сделке.

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Очевидно, Турция хочет снова вернуться к этому процессу. И пас от Трампа, мол, Турция может быть вовлечена в переговорный процесс - это свидетельство того, что Трамп хотел бы переложить на нее хлопотную, скучную работу, которая не содержит в себе быстрого результата, не выглядит как молниеносная победа, которую можно подать как повод к Нобелевской премии. А турки готовы этим заниматься, потому что неплохо на этом зарабатывают.

Эрдогану не нужна Нобелевская премия мира - он и без нее прекрасно чувствует себя на "геополитическом базаре".

К тому же, ему нужны кейсы миротворчества как инструмент для внутренней политики - чтобы показывать, мол, какой я великий миротворец и стратег. Мол, снимаю риски транспортных коридоров и турецкой экономики. И это важно для него, учитывая, что впереди у него сложные выборы. Ему нужны достижения во внешней политике, а не только борьба с инфляцией.

Так что пас от Трампа - это позитив для Эрдогана. Для Украины Турция никогда не была ни другом, ни врагом. Она всегда зарабатывала на нас - и это стоит просто принять. Здесь не нужны эмоциональные качели вроде "Эрдоган - наш друг, сват и брат", или наоборот "Эрдоган - враг, потому что дружит с Путиным". Это ложная логика, ведь Эрдогана и его политику как посредника нельзя измерять категориями "друг" или "враг", потому что на первом месте у него всегда национальные или корпоративные интересы. Он не работает в категории дружеских отношений - он формирует политику в собственных интересах - и это надо просто принять и работать с этим.

Но есть нюанс. Турция, которая готова работать на скучных процедурах и согласованиях, позволяет россиянам навязывать собственную повестку дня хлопотных переговоров, когда на первый план выходят формулировки и запятые в них. И украинская дипломатия в этом, к сожалению, проигрывает - мы уже видели это на примере Минских соглашений, когда Россия смогла сформулировать такие позиции, которые нам пришлось годами "отхаркивать" - вплоть до полномасштабного вторжения.

Турция как посредник сейчас может продвинуть определенные формулировки как "компромиссные", но они впоследствии окажутся проблемными в реализации, интерпретации или поэтапном выполнении. Поэтому к любым бумагам, предложенным Турцией, надо относиться с особой осторожностью - даже к тем, которые подаются только на обсуждение, не говоря уже о подписании.

Так какие риски для Украины, если Турция действительно станет посредником? Они есть, но не из-за личных симпатий Эрдогана к Путину, а из-за того, что Турция руководствуется национальными интересами. Если мы будем исходить из того, что у Эрдогана есть отношения с Путиным, и это якобы обязательно как-то на нас скажется - мы сами ставим себя в ловушку. Нельзя мыслить в таких категориях.

Вместо этого нужно действовать проактивно: предлагать Турции собственные инициативы, чтобы не допустить продвижения российских интересов через ее посредничество. Надо формировать повестку дня так, чтобы быть на шаг впереди.

Посредническая миссия Эрдогана всегда имеет формат "купи-продай" - она всегда с добавленной стоимостью для него. И мы должны эту добавленную стоимость обязательно учитывать в своих планах. Лучше иметь запас собственной выгоды или маневра, чтобы россияне не переиграли нас через турецкое посредничество, и чтобы турки не подсунули формулировки или инициативы, которые мы впоследствии не сможем реализовать или отозвать.

Американцы, вероятно, примут любой формат, который предложит Эрдоган. Поэтому апеллировать к США в этом случае не имеет смысла. И в ситуации, когда Турция выступает посредником, нужно играть в сложную, тонкую и бюрократическую игру.

Что касается Китая - он не является посредником в этой истории. Китай не смог реализовать ни одной посреднической инициативы по Украине. Их предложения не нашли поддержки, и Китай не присоединился к украинской "формуле мира" или плану Трампа. Наоборот, Китай все больше сотрудничает с Россией.

В частности, участие Китая в параде "победобесия" в Москве указывает на то, что Пекин продвигает общую повестку дня с Россией в рамках более широкой глобальной стратегии, адресованной Соединенным Штатам и всему миру.

Китай как бы говорит Вашингтону: "Москва - это наша корова, и мы ее доим". Хотите договариваться - давайте говорить о новом глобальном миропорядке, а не только о вопросах войны и мира в Украине. Учитывайте наши интересы".

Китай четко сигнализирует, что требует отказа от санкций как инструмента продолжения внешней политики. Именно санкции, как и тарифы, больше всего бьют по китайской экономике - и в Пекине это хорошо понимают. Это создает риски для китайской экономики, которая сильно зависима от доступа к иностранным рынкам и технологиям. Несмотря на образ технологического гиганта, большинство ключевых инноваций зарождаются на Западе - а Китай их в основном копирует, похищает или пытается подражать.

Но по состоянию на сейчас я не вижу реальной возможности привлечения Китая и возможностей для Украины этим воспользоваться.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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