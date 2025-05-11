Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Трамп решил передать Эрдогану и Си Цзиньпину "грязную работу"

Виталий Кулик
11 мая 2025, 06:10
605
Для Украины Турция никогда не была ни другом, ни врагом. Она всегда зарабатывала на нас - и это стоит просто принять.
Трамп, Си Цзиньпин, Эрдоган
Пас от Трампа в вопросе мирных переговоров - это позитив для Эрдогана / Коллаж Главред, фото - ua.depositphotos.com, facebook.com/POTUS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в Европе уже активно обсуждают возможные альтернативы США в качестве посредника в мирных переговорах Украины и России. В частности, заменить Штаты могут Турция или Китай.

Если говорить о Турции, то она всегда стремилась вернуться к переговорному кейсу, быть посредником и иметь свой гешефт. Эрдоган, как типичный геополитический "барыга", постоянно предлагал свои услуги. И стоит признать, что у него есть история определенных успешно реализованных малых шагов, начиная от обменов пленных и заканчивая решением нескольких взаимовыгодных вопросов - созданием новых гуманитарных коридоров, продажей аммиака, поставкой продовольствия и тому подобное.

Турция уже имела положительный опыт в достижении компромиссов между Украиной и Россией, и эти шаги она, конечно, "продавала". То есть почти всегда, кроме предмета договоренностей по нашим переговорам с Россией, Турция добавляла что-то свое - элемент добавленной стоимости. Это мог быть экономический или политический интерес. Турки всегда предлагали что-то дополнительное как "довесок" - выгодный для себя бонус, обертку к основной сделке.

видео дня

Очевидно, Турция хочет снова вернуться к этому процессу. И пас от Трампа, мол, Турция может быть вовлечена в переговорный процесс - это свидетельство того, что Трамп хотел бы переложить на нее хлопотную, скучную работу, которая не содержит в себе быстрого результата, не выглядит как молниеносная победа, которую можно подать как повод к Нобелевской премии. А турки готовы этим заниматься, потому что неплохо на этом зарабатывают.

Эрдогану не нужна Нобелевская премия мира - он и без нее прекрасно чувствует себя на "геополитическом базаре".

К тому же, ему нужны кейсы миротворчества как инструмент для внутренней политики - чтобы показывать, мол, какой я великий миротворец и стратег. Мол, снимаю риски транспортных коридоров и турецкой экономики. И это важно для него, учитывая, что впереди у него сложные выборы. Ему нужны достижения во внешней политике, а не только борьба с инфляцией.

Так что пас от Трампа - это позитив для Эрдогана. Для Украины Турция никогда не была ни другом, ни врагом. Она всегда зарабатывала на нас - и это стоит просто принять. Здесь не нужны эмоциональные качели вроде "Эрдоган - наш друг, сват и брат", или наоборот "Эрдоган - враг, потому что дружит с Путиным". Это ложная логика, ведь Эрдогана и его политику как посредника нельзя измерять категориями "друг" или "враг", потому что на первом месте у него всегда национальные или корпоративные интересы. Он не работает в категории дружеских отношений - он формирует политику в собственных интересах - и это надо просто принять и работать с этим.

Но есть нюанс. Турция, которая готова работать на скучных процедурах и согласованиях, позволяет россиянам навязывать собственную повестку дня хлопотных переговоров, когда на первый план выходят формулировки и запятые в них. И украинская дипломатия в этом, к сожалению, проигрывает - мы уже видели это на примере Минских соглашений, когда Россия смогла сформулировать такие позиции, которые нам пришлось годами "отхаркивать" - вплоть до полномасштабного вторжения.

Турция как посредник сейчас может продвинуть определенные формулировки как "компромиссные", но они впоследствии окажутся проблемными в реализации, интерпретации или поэтапном выполнении. Поэтому к любым бумагам, предложенным Турцией, надо относиться с особой осторожностью - даже к тем, которые подаются только на обсуждение, не говоря уже о подписании.

Так какие риски для Украины, если Турция действительно станет посредником? Они есть, но не из-за личных симпатий Эрдогана к Путину, а из-за того, что Турция руководствуется национальными интересами. Если мы будем исходить из того, что у Эрдогана есть отношения с Путиным, и это якобы обязательно как-то на нас скажется - мы сами ставим себя в ловушку. Нельзя мыслить в таких категориях.

Вместо этого нужно действовать проактивно: предлагать Турции собственные инициативы, чтобы не допустить продвижения российских интересов через ее посредничество. Надо формировать повестку дня так, чтобы быть на шаг впереди.

Посредническая миссия Эрдогана всегда имеет формат "купи-продай" - она всегда с добавленной стоимостью для него. И мы должны эту добавленную стоимость обязательно учитывать в своих планах. Лучше иметь запас собственной выгоды или маневра, чтобы россияне не переиграли нас через турецкое посредничество, и чтобы турки не подсунули формулировки или инициативы, которые мы впоследствии не сможем реализовать или отозвать.

Американцы, вероятно, примут любой формат, который предложит Эрдоган. Поэтому апеллировать к США в этом случае не имеет смысла. И в ситуации, когда Турция выступает посредником, нужно играть в сложную, тонкую и бюрократическую игру.

Что касается Китая - он не является посредником в этой истории. Китай не смог реализовать ни одной посреднической инициативы по Украине. Их предложения не нашли поддержки, и Китай не присоединился к украинской "формуле мира" или плану Трампа. Наоборот, Китай все больше сотрудничает с Россией.

В частности, участие Китая в параде "победобесия" в Москве указывает на то, что Пекин продвигает общую повестку дня с Россией в рамках более широкой глобальной стратегии, адресованной Соединенным Штатам и всему миру.

Китай как бы говорит Вашингтону: "Москва - это наша корова, и мы ее доим". Хотите договариваться - давайте говорить о новом глобальном миропорядке, а не только о вопросах войны и мира в Украине. Учитывайте наши интересы".

Китай четко сигнализирует, что требует отказа от санкций как инструмента продолжения внешней политики. Именно санкции, как и тарифы, больше всего бьют по китайской экономике - и в Пекине это хорошо понимают. Это создает риски для китайской экономики, которая сильно зависима от доступа к иностранным рынкам и технологиям. Несмотря на образ технологического гиганта, большинство ключевых инноваций зарождаются на Западе - а Китай их в основном копирует, похищает или пытается подражать.

Но по состоянию на сейчас я не вижу реальной возможности привлечения Китая и возможностей для Украины этим воспользоваться.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Си Цзиньпин Виталий Кулик Реджеп Тайип Эрдоган мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин предложил Украине прямые переговоры 15 мая и разразился условиями, детали

Путин предложил Украине прямые переговоры 15 мая и разразился условиями, детали

07:27Война
Как Трамп решил передать Эрдогану и Си Цзиньпину "грязную работу"

Как Трамп решил передать Эрдогану и Си Цзиньпину "грязную работу"

06:10Мнения
30 дней тишины или санкции: "Коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум

30 дней тишины или санкции: "Коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум

23:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

Удивит даже местных: почему на Львовщине одновременно было два областных центра

Удивит даже местных: почему на Львовщине одновременно было два областных центра

В Украине бушует масштабная магнитная буря: какие регионы под наибольшей угрозой

В Украине бушует масштабная магнитная буря: какие регионы под наибольшей угрозой

Враг может ударить ракетами по Украине: СМИ назвали город, который под прицелом РФ

Враг может ударить ракетами по Украине: СМИ назвали город, который под прицелом РФ

Мокрый снег и мороз -5 градусов: Украину накрыла мощная непогода

Мокрый снег и мороз -5 градусов: Украину накрыла мощная непогода

Последние новости

07:27

Путин предложил Украине прямые переговоры 15 мая и разразился условиями, детали

07:10

Где тюлень среди медведей: только самые внимательные найдут его за 6 секунд

06:10

Как Трамп решил передать Эрдогану и Си Цзиньпину "грязную работу"мнение

05:59

Гороскоп на завтра 12 мая: Рыбам - большая возможность, Водолеям - отдых

05:10

Самые известные фамилии Украины - откуда они происходят: учитель дала интересный ответВидео

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
04:30

Догадываются единицы: для чего нужны маленькие черные точки на стекле в автомобиле

03:51

Гороскоп для Раков 2025-2028: важные решения и крутой результат через три годаВидео

03:00

"Король на самом деле голый": известно, почему угрозы Путина "Орешником" - пустыеВидео

02:20

Полнолуние в Скорпионе затронет 4 знака: кому придется попрощаться с иллюзиями

Реклама
10 мая, суббота
23:47

30 дней тишины или санкции: "Коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум

22:29

Цена на обучение в университетах взлетит до 50 тысяч: в чем причина

22:23

Венгрия задержала украинца за "шпионаж": МИД Украины требует прекратить истериюВидео

22:19

Травма у Гарри и взрослая Лиза: семья Пугачевой побывала на концерте Орбакайте

21:52

Чем подкормить лук весной: что нельзя и что стоит использовать

21:44

Враг может ударить ракетами по Украине: СМИ назвали город, который под прицелом РФ

21:22

Гении среди нас: астрологи назвали 3 самых умных знака зодиака

21:20

Взрослый и высокий: Орбакайте показала младшего сына от чеченского бизнесмена

20:37

Как правильно хранить семена - простые методы проверки и хранения из дома

20:31

Как прочистить канализационные трубы: эффективные способы без вызова мастера

20:30

"Есть много вопросов": у Путина отреагировали на 30-дневное прекращение огня

Реклама
20:27

Перемирие на 30 дней: в ОП раскрыли план действий, если РФ отвергнет инициативу

19:48

Мокрый снег и мороз -5 градусов: Украину накрыла мощная непогода

19:46

Полнолуние в мае принесет 3 знакам зодиака грандиозный успех: гороскоп для каждого

19:28

"Китай знает, на что давить": эксперт раскрыл зависимость Путина от Си ЦзиньпинаВидео

19:13

Мясо будет мягким и сочным: найден рецепт идеального маринада для шашлыка

19:10

Когда у России закончатся танки?мнение

19:09

Цемент и бетон: отличия, свойства и правильное использование

18:17

Серая гниль будет не страшна: чем нужно опрыскать клубнику в мае

18:10

"Засуньте мирные планы...": Медведев грубо отреагировал на предложение о перемирии

17:49

Украина готова к прямым переговорам с Россией, но есть условие - СМИ

17:21

Когда в Украине могут возобновить авиаперелеты с Европой: Стармер четко ответил

17:11

"Начало окончания войны": у Трампа прокомментировали прекращение огня на 30 дней

16:45

"У нас не будет Херсона": Зеленский сделал заявление о буферной зоне в Украине

16:32

Китайский гороскоп на завтра 11 мая: Быкам - трудности, Драконам - глупости

16:22

Козловский смог и я смогу: сеть взорвалась мемами после "освобождения" певцаВидео

16:15

Европейские лидеры обратиться к Путину и пригрозили новыми санкциями - детали

16:04

Требования РФ учтены: разработан план прекращения войны из 22 пунктов - СМИ

16:00

Белая полоса в жизни гарантирована: май 2025 года изменит жизнь 4 знаков

15:49

"Должно начаться 12 мая": Зеленский требует от РФ 30-дневного прекращения огняВидео

15:49

Сорняки на огороде: как быстро и эффективно избавиться от нежелательной растительности

Реклама
15:34

Враг хочет расширить зону боевых действий: эксперт раскрыл циничный замысел РФ

15:28

Подготовка Путина к удару по ЕС: ИИ назвал страну, на которую могут напасть первой

15:00

Уже с 12 мая: Украина готова к полному прекращению огня на 30 дней

14:52

Почему важно сохранять тишину в своих домах 11 мая: какой праздник и день ангела

14:43

Название, о котором все забыли - как раньше назывался ХмельницкийВидео

14:32

Иностранные лидеры поехали в Москву не ради Путина: Коваленко назвал истинную причинуВидео

14:21

"Зеленский пойдет на это": назван неожиданный сценарий перемирия в Украине

14:20

Новая любовь и большая прибыль: что принесет Близнецам Сатурн до 2028 годаВидео

14:14

Трамп разочарован и не спит ночами из-за войны в Украине - WSJ

13:27

Удивит даже местных: почему на Львовщине одновременно было два областных центраВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять