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Эскалация отношений Россия - Азербайджан: разваливается империя, но не Россия.

Вадим Денисенко
3 июля 2025, 06:33
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К сожалению, никакого развала России не будет в ближайшее время.
Эскалация отношений Россия - Азербайджан: разваливается империя, но не Россия.
Путин и Алиев / Коллаж Главред, фото kremlin.ru

Уже сейчас можно точно сказать, что действия российских правоохранителей в Екатеринбурге точно не были случайными (напомню, тогда были убиты два предпринимателя, выходцы из Азербайджана). Но я бы не сводил все исключительно к геополитическим целям. Как всегда в таких случаях, возникает целый симбиоз разновекторных задач, которые ставят перед собой разные чиновники на разных уровнях.

Поэтому стоит попытаться найти ответы на вопрос, что является причинами всех последних событий, причем причинами на разных уровнях.

Итак, возможные причины.

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1. Началом этого всего является нежелание Кремля признавать новые геополитические реалии и согласиться с тем, что они потеряли (как минимум, на данный момент) влияние в Азербайджане. Кремль не готов к признанию "новых реалий на земле". И все, что сейчас происходит - часть процесса распада империи. И в этом конкретном случае катализаторами выступило четыре следующих фактора:

- война в Украине (невозможность добиться успеха Россией);

- Моральное поражение России в Иране и Сирии (Москва не воюет и не защищает своих сателлитов);

- Сдача Россией Армении в Карабахской войне (в Баку и Анкаре эту войну трактуют не как договоренности с РФ, а как слабость Москвы, ведь Кремль просто был не готов к новой войне на Кавказе и, особенно, к войне против Турции);

- Путину надо было бы просто извиниться перед Алиевым за сбитый самолет, но он принял решение, что нужно идти в эскалацию (возвращаемся к тому, что Кремль не готов признавать "реалии на земле")

2. Не исключено, что в отличие от армян и грузин азербайджанская диаспора отказалась играть в антиалиевскую игру. И тогда это объясняет этот накат. Если это так, то за этим накатом может быть и желание не только отомстить диаспоре, но и сделать проблемы в Азербайджане, из-за недовольства русских азербайджанцев. Обратите внимание на параллельные процессы в Армении, где Пашинян просто сыграл на опережение, закрыв своего Иванишвили, и начал серьезно чистить, так называемый, карабахский клан, который в последние годы был очень пророссийским. Но, возвращаясь к Азербайджану, стоит отметить, что при любых условиях, попытки ударить внутри страны через притеснения диаспоры - это туповато. И точно контрпродуктивно для россиян.

3. Передел рынков по всей России, где азербайджанцы и, шире, выходцы с Кавказа держат львиную долю базаров. Возможно, на это стоит также смотреть в контексте устрашения других нацменьшинств, хотя, до сих пор не было заметно каких-то антигосударственных движений любых нацменьшинств и они и так готовы были играть в понятные для власти игры.

Но, возможно, устраивание нужно в контексте передела имущества, хотя Путину продается другое. Я всем напомню, в России идет огромная реприватизация, где ключевую роль играет прокуратура и ФСБ. Координированные процессы наверху могут иметь абсолютно стихийный характер на местах.

4. Есть ли здесь, на сегодня, более широкая геополитика связана с войной в Иране и осложнением для России процессов в южном коридоре (ключевой экономический проект Индии) и в срединном энергетическом коридоре (Азия-Европа в обход РФ) пока говорить сложно. Но то, что эскалация уже создала предпосылки для этой геополитической игры несомненно. Дело в том, что решение этих всех проблем без Анкары уже, де-факто, невозможно. Но и обращаться к Анкаре будет означать, что Кремль не может решать любые проблемы в постсоветском пространстве без третьей стороны.

5. Как долго продлится острая фаза конфликта ответить сложно. Баку и Анкара сейчас играют в эскалацию, понимая, что время играет на них. И, что не менее важно, в этой игре Анкара ставит не только на Кавказ: она, де факто обращается, к тюркским странам ЦА: перестаньте играть с Россией. Мы (турки) вместе с Китаем можем защитить интересы вас (элит) и ваши страны эффективнее россиян.

6. У нас много говорят о развале России с будущими картами. К сожалению, никакого развала России не будет в ближайшее время. Но все то, что сейчас происходит у нас, в Азербайджане и Армении - это второй этап развала империи (первый 1991 год). Империи не падают в один миг практически никогда. Они имеют определенные реванши (2014 год Крым, 2024-25 - окончательное, но также временное восстановление контроля над Грузией). Ближайшие месяцы очень важны выборы в Молдове. Но процессы запущенные войной в Украине являются необратимыми для империи.

Повторюсь - это развал империи, но не России. Также напомню, что уже в ближайшее время выйдет моя и Виталия Пировича книга "Постпутин. Россия с которой нам придется жить следующие 50 лет". Все средства от продажи этой книги пойдут на покупку авто для ВСУ. И каждый, кто купит ее по предзаказу получит свой экземпляр с автографами авторов. Ссылка - в комментариях.

7. И напоследок, отдельно хочу обратить ваше внимание на один малозаметный в этой всей истории момент: за внутреннюю политику (за азербайджанские погромы) и за политическое продвижение РФ в постсоветском пространстве отвечает один из наших умнейших врагов - первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. В случае провала в Армении, Азербайджане и особенно в Молдове, его акции могут пойти вниз. Это был бы один из лучших сценариев для нас.

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О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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