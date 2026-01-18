Как Трамп переустанавливает "операционную систему" планеты

Он просто говорит, что теперь мир будет работать на операционной системе Trump.

Мир и "мировой порядок" — это как компьютер и операционная система. Пользователь может быть недоволен установленной ОС, может ее патчить, апгрейдить, заменить на другую. На собственном компьютере он может ее просто удалить, ничем не заменяя, и любоваться пустым экраном.

Но мировая система - это система коллективная, у нее сотни пользователей, и у них в этой системе работают миллионы приложений. Да, система устаревает, ее нужно патчить, чинить, делать рефакторинг.

Но Трамп именно этого не делает. Он просто говорит, что теперь мир будет работать на операционной системе Trump. Ее главная фича — в этой системе не работают никакие программы, кроме его собственных.

При этом OS Trump не только еще не установлена, она даже еще не создана, есть только драфт технического задания. Но Трамп действует так, как будто весь мир на нее уже перешел. Хотя весь мир, включая США, продолжает работать в операционной системе "мировой порядок", потому что без нее останется только смотреть на пустой экран и снова учить ассемблер.

Если бы США были просто пользователем системы, подход Трампа просто создал бы для них изолированную среду операций, для взаимодействия с которой другие страны при необходимости подбирали бы специальные протоколы. С Путиным и Россией, кстати, произошло именно это. Но проблема в том, что США являются одним из ключевых администраторов действующей "мировой ОС", и у них, в отличие от России, есть реальный доступ к рубильнику, который позволяет эту систему просто выключить.

Причем это может произойти даже не из злого умысла и не ради страсти к разрушению, а как результат инфантильного импульса, детской обиды, стремления продемонстрировать свои полномочия "главного админа". Помните мертвого подростка Джори из "Убику" Филипа Дика, который перестраивает под свои прихоти доступный ему виртуальный мир? Защиту от такой возможности архитекторы мировой системы просто не предусмотрели.

Наш печальный опыт показал, что это было необходимо. Возможно, в будущих версиях это будет реализовано.

Но сейчас у нас впереди – с высокой вероятностью – небо над городом, очень напоминающее телеэкран, переключенный на мертвый канал.

О персоне: Сергей Бережной Сергей Бережной родился в 1966 году в Севастополе, три курса учился в Севастопольском приборостроительном институте. С 1990 года – сотрудник еженедельной Севастопольской газеты. В 1994 году переехал с семьей в Санкт-Петербург, где в течение 20 лет работал в книжных издательствах и IT-компаниях. Автор сотен критических публикаций о массовой литературе и кинематографе, а также нескольких рассказов и повестей. Постоянный участник закрытого Санкт-Петербургского писательского семинара Бориса Стругацкого. Летом 2015 года переехал в Киев. С октября 2016 года – журналист, автор колонок и редактор Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ. Работал также редактором в проекте Крым.Реалии Радио Свобода.

