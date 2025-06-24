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Как Трамп и Путин устроили бедлам в мире?

Алексей Копытько
24 июня 2025, 06:10
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Один из приоритетов – предсказуемые и как минимум ровные отношения с соседями.
Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ
Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Пока Трамп бомбит ядерные объекты Ирана, а Путин грезит о ногах российского солдата, самое время напомнить о том, что будет важно для выживания в этом бедламе.

Один из приоритетов – предсказуемые и как минимум ровные отношения с соседями. Множество нюансов и кропотливой работы. Актуальная иллюстрация из Венгрии.

В Венгрии завершается двухмесячный антиукраинский перфоманс, организованный Орбаном для мобилизации сторонников и сохранения власти. Сложности в стране растут, поддержка власти падает, Орбан попытался отвлечь людей опросом на тему вступления Украины в ЕС. С настроем "категорически против".

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Месяц назад будапештский вождь заявил, что в "референдуме", начавшемся в середине апреля, якобы приняли участие 1 млн граждан Венгрии. Вчера и сегодня российские каналы активно разгоняют, что общее число участников перевалило за 2 млн (при населении менее 10 млн). Орбан преподносит историю так: с опорой на результаты этого опроса он займёт позицию на саммите ЕС 26-27 июня, где будут обсуждаться различные моменты взаимоотношений с Украиной.

В то же время лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил, что реальное число участников опроса составило порядка 600 тыс. человек. По факту затея Орбана провались. Деньги на рекламу (в т.ч. – максимально провокационную) потрачены, но втянуть людей в авантюру не получилось. Любые ссылки Орбана на некие "результаты" - это будет прямой обман лидеров ЕС.

Что ещё раз показывает: Венгрия и венгры – это одно, а временный политический режим – это другое. И с каждым днём нагляднее, что интересы и действия политического режима Орбана всё больше противоречат интересам Венгрии. Попытки списать собственные просчёты и ухудшение отношений с ЕС на Украину уже не работают.

На этом фоне нужны спокойные прагматичные шаги с целью укрепления двусторонних связей на всех уровнях. В Венгрии у Украины много друзей.

Так совпало, что в мае группа "Информационное сопротивление" в рамках нашего проекта "Книжкова навала" передала 1000+ украинских книг в распоряжение украинского посольства в Венгрии. Посол Федор Шандор с коллегами сейчас формирует сеть "украинских книжных полок" в библиотеках разных городов.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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