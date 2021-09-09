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Как Тищенко запретил думать о розовом слоне

Тарас Сидоржевский

Главный редактор glavred.info

9 сентября 2021, 15:10

Посиди Тищенко молча в кресле, выступление Лероса отозвалось бы эхом в сессионном зале, и на этом все бы и закончилось.

Борьба Тищенко и Лероса в Раде / скриншот

Сегодня в Раде произошла первая потасовка нового политсезона. Бывший "слуга народа" Гео Лерос с трибуны решил поднять уже вечную тему "вагнеровцев" и наехал лично на президента Зеленского и главу его офиса Ермака, обозвав их мафией. Близкий к ОП нардеп Тищенко, долго не думая, выбежал к трибуне и достаточно грубо оттянул Лероса от микрофонов. Позже в кулуарах в комментарии журналистам Тищенко объяснил, что не против критики президента, но не в такой форме. Говорит, что президент, подчеркну – это "институция государственной власти".

Читайте такжеПервая драка политсезона: Тищенко напал на Лероса из-за "наезда" на ЗеленскогоПонятное дело, что таким образом Тищенко сделал только хуже. Судя по всему, сделал он это нечаянно и просто поддавшись эмоциям, а возможно - по старой привычке делать красивые шоу. Ведь посиди он молча в кресле, выступление Лероса отозвалось бы эхом в сессионном зале, и на этом все бы и закончилось - как происходит с 99% пламенных речей в Раде. Но вышло как с шуткой "не думай о розовом слоне" - и Тищенко, пытаясь закрыть рот коллеге по парламенту, напротив, сделал его заявлению прекрасную пиар-кампанию. Теперь каждый, кто заинтересуется этой дракой, захочет подробнее узнать, что же такого запрещенного говорил этот Лерос.

Но важно другое. Такое затыкание рта оппоненту не последним человеком из президентской команды может восприниматься как весьма показательный сигнал, причем не первый. А ведь частные случаи нередко свидетельствуют о системных проблемах, не так ли?

Команда президента, судя по всему, готовится к переизбранию. Самого Зеленского не раз спрашивали, пойдет ли он на второй строк, и он ни разу этого не отрицал. Соответственно, не удивительно, что на Банковой могут быть весьма чувствительными к любой критике - учитывая, как легко в нашей стране можно из любого события раздуть цунами, сносящее рейтинг любого политика.

Но разве в сторону нынешнего президента было ее мало? При этом, свежие рейтинги показывают, что у Зеленского до сих пор высокий уровень поддержки. Если бы в ближайшее время состоялись выборы, то 31% проголосовали бы за него. Второй все так же с большим отрывом Порошенко, так что итог второго тура был бы понятен. Кредит доверия у власти еще есть, рейтинги высоки – почему?

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Может, дело в том, что украинский избиратель пусть потихоньку, но приучается оценивать политиков по их делам, а не по болтовне? Ведь несмотря на опасения с разных сторон, Банковая так и не "капитулировала" перед Кремлем, дала бой Медведчуку, чего-то там строит; как-никак, но балансирует экономику...

Понятно, что многое из обещанного на выборах так и останется словами. Среди прочего - про "саджати будемо". Но при этом, судя по цифрам, относительно мелкие "проколы" люди, похоже, власти пока прощают. Так что, может, вместо работы с критикой стоит больше работать над долгосрочными результатами? Работать не на переизбрание, а на будущее украинцев. Между этим же есть большая разница, не правда ли? А вдруг люди именно это и оценят?

Тем более, что с критикой-то все-равно не сильно-то и получается пока.

Тарас Сидоржевский, главный редактор glavred.info

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Владимир Зеленский Николай Тищенко Гео Лерос
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