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Как США ведут большую политическую игру с помощью для Украины

Олег Постернак
10 января 2024, 06:10
Длительное затягивание используется администрацией Байдена в качестве опосредованного давления на украинское руководство.
Как США ведут большую политическую игру с помощью для Украины
Зеленский и США / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Белый дом ведет большую политическую игру по поводу украинской помощи не только с республиканцами. Это видимый фронт.

Думаю, есть еще невидимый: длительное затягивание используется администрацией Байдена в качестве опосредованного давления на украинское руководство.

Тот факт, что уже республиканцы и демократы украли соглашение о финансировании федерального правительства на сумму 1,66 триллиона долларов (а это была более принципиальная причина политического раздора, чем пакет помощи Украине), может свидетельствовать об одном: Байдену нужно это промедление по Украине для подталкивания Зеленского к определенным шагам.

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Какие это могут быть шаги?

Пока это лишь определенные домыслы и аналитические выкладки.

От политических шагов внутри страны до стратегических позиций относительно перспектив мирных переговоров Украины и РФ.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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война в Украине новости США Олег Постернак
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