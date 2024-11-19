В Москве не считают Россией ни Крым, ни тем более 4 захваченные области Украины.

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Захарова и удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Атакамс и госизмена спикера МИД РФ Захаровой.

Первое правило фантастически хороших анонимных сообщений по оружию в западных стенгазетах – не надо спешить их комментировать. Потому что в жизни всё не так, как на самом деле. Много нюансов.

Например, многие обратили внимание на странную возню в газете "Фигаро". Но немногие вспомнили: совсем недавно министр обороны Франции С.Лекорню заявил, что подписал документы о передаче в Украину новой партии скальпов – … до 10 штук. Это для понимания масштаба.

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По британским ракетам особая история. Ну, и позиция США во всей красоте. Всё вместе точно не даёт повода говорить о какой-то "эскалации" со стороны запада, о чём верещат пособники Кремля.

Но главное – не это.

Стоит отметить заявление спикера Захаровой. Она повторила тезис, который регулярно вырывается из разных кремлёвских ртов. Цитата: "Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта".

Получается, что в Москве не считают Россией ни Крым, ни тем более 4 захваченные области Украины. Хоть бы что они там понаписывали в своих официальных документах.

Ибо Захарова прямо говорит – там суть и "конфликт" радикально иной природы. По мнению Захаровой, удары западным оружием по российским войскам на любой части оккупированных РФ территорий Украины содержат другую суть и природу, чем потенциальные удары тем же оружием по корейцам в Курской области.

Т.е., официальное лицо на официальном брифинге подчеркнуло разницу между территориями, формально имеющими одинаковый статус. За это в РФ есть статья…

Это вопит коллективное российское бессознательное. Они спинным мозгом чувствуют, что всё придётся вернуть.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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