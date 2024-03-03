Как создать мощный средний класс в Украине

Чтобы понимать эти вещи, то иногда надо смотреть немного дальше своего носа и своего кармана.

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Сельское хозяйство может создать средний класс / фото: ua.depositphotos.com

Есть в Одесской области одно село - Утконосовка. Население чуть больше 4 тыс. человек. Местные это село называют помидорной столицей. В среднем в год оно собирает 10 тыс. тонн овощей. На своих небольших участках 6-10 соток одна семья выращивает до 6-15 тонн помидоров и 10 тонн капусты.

А теперь немного математики. В гектаре - 100 соток. Одна сотка дает примерно 5-10 тыс. грн дохода. То есть с гектара можно иметь 500 - 1000 тыс грн в год. Это 40-80 тыс. в месяц на семью. На что эти деньги потратит крестьяне? Они поедут в город. Будут покупать одежду, еду, технику. Будут покупать другие услуги.

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Другой момент. В отличие от крупного агрохолдинга, который бы в этом селе создал два-три десятка рабочих мест, то сейчас в этом селе есть сотни состоятельных семей, которые могут давать работу другим жителям, а также через собственные расходы генерировать доходы для других категорий населения самого села или города.

Фактически даже этот пример показывает, что благодаря малому фермерству в селе можно создать мощный средний класс, который в свою очередь будете создавать спрос на товары повседневного спроса в других отраслях на десятки млрд. долл.

Только чтобы понимать эти вещи, то иногда надо смотреть немного дальше своего носа и своего кармана.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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