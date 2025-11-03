Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасль

На мировом рынке наблюдается рост числа заявок из РФ вследствие перебоев с внутренними поставками.

Россия бросает на Харьков очередные КАБы.

Это повод навести резкость по минувшей ночи (тем более, уже поступает информация о сегодняшней активности добрых дронов).

1. СБС обнародовали перечень электроподстанций, до которых удалось дотянуться. Одна из них – возле Липецка. Ещё 4 – на временно оккупированной территории Луганской области.

СБУ опубликовали серию видео об ударах дронами по складам и местам сосредоточения российских солдат на оккупированном Донбассе.

(первые новости сегодня – также с оккупированной части Донецкой области)

Помимо выстраивания килл-зоны на тактической глубине вдоль ЛБС и дальних ударов по регионам России наметился ещё один акцент – удары дронами на условно "среднюю дистанцию", 70+ км.

О значении тут говорить излишне, всё очевидно. Это аналог РСЗО HIMARS. Поскольку ракеты дефицитные, не наши и сильно страдают от противодействия россиян, дроны существенно дополняют арсенал.

2. Вчера ГУР сообщил о подрыве кольцевого нефтепровода в Московской области, который обслуживает потребности Москвы.

Российская столица пока вне досягаемости из-за зашкаливающей плотности ПРО/ПРО, но её каждую ночь "тренируют", чтоб не расслаблялись и не пытались рассредоточить средства обороны.

При этом нанесение на карту энергетических и топливных точек в других регионах, где происходят инциденты, не может не наталкивать руководство Москвы на мысль, что тучи сгущаются. И сгуститься они могут в тот момент, когда снизится температура. Сейчас идёт накопление факторов.

3. Из России вечером прилетела новость, которую у нас не особо отметили.

Правительство РФ ввело до конца года временный запрет на экспорт технической (жидкой, гранулированной и комовой) серы. Ограничения не касаются стран Евроазиатского экономического союза, а также оккупированных территорий Грузии. Обоснование для запрета было подготовлено неделей ранее.

Техническая сера применяется для разных целей, но в значительной мере – для изготовления минеральных удобрений. Россия является одним из лидеров в мире по производству технической серы (в 2024 г. – 5,6 млн тонн) и традиционно продавала её за рубеж, однако в 2024 г. сократила экспорт из-за роста потребностей внутренних производителей удобрений.

Основными производителями серы являются ГПЗ, НПЗ и нефтегазохимические комплексы (НГХК). Сера производится из кислых газов, образующихся при очистке высокосернистого углеводородного сырья. Всего около трёх десятков производителей.

Так вот. Порядка 62-65% российской технической серы производил завод "Газпромдобыча-Астрахань". Ещё порядка 8-10% - завод "Газпромдобыча-Оренбург". В числе лидеров - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и "Рязанская НПК" (плюс суммарно 4-5%). Итого – 75-80% общего объёма.

22 и 27 сентября СБС успешно дотянулись до Астраханского ГПЗ.

16 октября добрые дроны посетили Кстово ("Нижегороднефтеоргсинтез").

19-20 октября ССО отработали по Оренбургскому ГПЗ.

В Рязани 10 дней назад был "пропущенный" (до этого – по одному в сентябре и августе).

Не остались без внимания и другие объекты, занимающиеся очисткой газа и производством серы. Скажем, 9 октября ССО поразили Коробковский ГПЗ (Волгоградская область). Но ключевое – это Астрахань и Оренбург.

17 октября "Коммерсант" опубликовал материал, где подсветил, что Россия начала… импортировать серу. На мировом рынке наблюдается рост числа заявок из РФ вследствие перебоев с внутренними поставками.

Если перекрёстный анализ данных из других стран подтвердит отсутствие экспорта и появление импорта, это будет значить, что Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасль. Пример маленькой цепной реакции.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

