Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасль

Алексей Копытько
3 ноября 2025, 19:10
81
На мировом рынке наблюдается рост числа заявок из РФ вследствие перебоев с внутренними поставками.
Саратовский НПЗ
Саратовский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Россия бросает на Харьков очередные КАБы.

Это повод навести резкость по минувшей ночи (тем более, уже поступает информация о сегодняшней активности добрых дронов).

1. СБС обнародовали перечень электроподстанций, до которых удалось дотянуться. Одна из них – возле Липецка. Ещё 4 – на временно оккупированной территории Луганской области.

видео дня

СБУ опубликовали серию видео об ударах дронами по складам и местам сосредоточения российских солдат на оккупированном Донбассе.

(первые новости сегодня – также с оккупированной части Донецкой области)

Помимо выстраивания килл-зоны на тактической глубине вдоль ЛБС и дальних ударов по регионам России наметился ещё один акцент – удары дронами на условно "среднюю дистанцию", 70+ км.

О значении тут говорить излишне, всё очевидно. Это аналог РСЗО HIMARS. Поскольку ракеты дефицитные, не наши и сильно страдают от противодействия россиян, дроны существенно дополняют арсенал.

2. Вчера ГУР сообщил о подрыве кольцевого нефтепровода в Московской области, который обслуживает потребности Москвы.

Российская столица пока вне досягаемости из-за зашкаливающей плотности ПРО/ПРО, но её каждую ночь "тренируют", чтоб не расслаблялись и не пытались рассредоточить средства обороны.

При этом нанесение на карту энергетических и топливных точек в других регионах, где происходят инциденты, не может не наталкивать руководство Москвы на мысль, что тучи сгущаются. И сгуститься они могут в тот момент, когда снизится температура. Сейчас идёт накопление факторов.

3. Из России вечером прилетела новость, которую у нас не особо отметили.

Правительство РФ ввело до конца года временный запрет на экспорт технической (жидкой, гранулированной и комовой) серы. Ограничения не касаются стран Евроазиатского экономического союза, а также оккупированных территорий Грузии. Обоснование для запрета было подготовлено неделей ранее.

Техническая сера применяется для разных целей, но в значительной мере – для изготовления минеральных удобрений. Россия является одним из лидеров в мире по производству технической серы (в 2024 г. – 5,6 млн тонн) и традиционно продавала её за рубеж, однако в 2024 г. сократила экспорт из-за роста потребностей внутренних производителей удобрений.

Основными производителями серы являются ГПЗ, НПЗ и нефтегазохимические комплексы (НГХК). Сера производится из кислых газов, образующихся при очистке высокосернистого углеводородного сырья. Всего около трёх десятков производителей.

Так вот. Порядка 62-65% российской технической серы производил завод "Газпромдобыча-Астрахань". Ещё порядка 8-10% - завод "Газпромдобыча-Оренбург". В числе лидеров - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и "Рязанская НПК" (плюс суммарно 4-5%). Итого – 75-80% общего объёма.

22 и 27 сентября СБС успешно дотянулись до Астраханского ГПЗ.

16 октября добрые дроны посетили Кстово ("Нижегороднефтеоргсинтез").

19-20 октября ССО отработали по Оренбургскому ГПЗ.

В Рязани 10 дней назад был "пропущенный" (до этого – по одному в сентябре и августе).

Не остались без внимания и другие объекты, занимающиеся очисткой газа и производством серы. Скажем, 9 октября ССО поразили Коробковский ГПЗ (Волгоградская область). Но ключевое – это Астрахань и Оренбург.

17 октября "Коммерсант" опубликовал материал, где подсветил, что Россия начала… импортировать серу. На мировом рынке наблюдается рост числа заявок из РФ вследствие перебоев с внутренними поставками.

Если перекрёстный анализ данных из других стран подтвердит отсутствие экспорта и появление импорта, это будет значить, что Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасль. Пример маленькой цепной реакции.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

20:04Война
Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:51Украина
Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Последние новости

20:32

Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

20:04

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца годаВидео

19:51

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:45

Как подготовить сад к зиме: семь осенних ошибок, которые могут погубить растенияВидео

19:41

Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
19:39

Дарвин бы удивился: почему успешные люди выбирают жизнь без детей

19:39

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:31

Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две "забытые" кнопкиВидео

19:25

"Даты определены": Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и ПокровскеВидео

Реклама
19:10

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасльмнение

19:05

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

18:49

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:46

Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

18:46

Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

18:39

Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

18:12

Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

18:10

"Извиняюсь" не работает: языковеды объяснили, как правильно просить прощения

18:00

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

17:56

Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - названы основные направления

17:47

ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операцииВидео

Реклама
17:44

На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки

17:27

Профессия мечты или ловушка: как правильно выбрать специальность в зарубежном университете

17:27

Популярные продукты в Украине стремительно дешевеют: сколько это продлится

16:56

Причина, о которой знают единицы: зачем белить деревья осенью

16:55

Евровидение 2026: три страны-соседи Украины объявили о возвращении на конкурсВидео

16:48

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

16:38

Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операцииВидео

16:36

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

16:29

Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

16:08

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

15:49

"Взлетит" ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

15:48

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил СетьВидео

15:43

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

15:33

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

15:29

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналистаВидео

15:17

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

14:58

Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

14:52

Утраченные библейские тексты: что на самом деле рассказывают Кумранские рукописи

14:32

Россиян "стирают в порошок": ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск

14:26

Не будет погрешности: как правильно взвешивать продукты на весах

Реклама
14:15

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

14:03

Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат "Оливье" по-новому

13:56

Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow – Bloomberg

13:55

Морозы и дожди сорвут "бабье лето" - когда в Украину придет резкое похолодание

13:49

"Сколько можно плакать" звезда Женского квартала эмоционально ответила на хейт

13:48

Ценники внезапно изменили: в Украине безумно подорожали ранее доступные продукты

13:47

Неизвестный лайфхак СССР: зачем эмалированной посуде делали черный ободок

13:33

"Оккупировали" многие деревья: в Киеве заметили необычных насекомых

13:32

"Мы не можем подавить такие Шахеды": "Флеш" сделал неожиданное заявление

13:27

Экс-ведущий "Орла и Решки" во второй раз станет отцом - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять