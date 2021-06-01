Как сделать так, чтобы украинцы добровольно платили налоги

В Украине предприниматель имеет налоговую нагрузку 60% и более / фото: ukrhome.net

Один мой фб-оппонент по политическим дискуссиям об устройстве государства любит в коментах под моими текстами писать - а ты налоги заплатил? Налоги не платишь, а берёшься рассуждать о работе государства.

Платить налоги не любит никто. Такова природа этого процесса. Надо свои деньги отдать посторонним дядям. И вовсе не добровольно. Не отдашь - строгие дяди придут и заберут. И ещё и могут наказать за нежелание отдать им ваши деньги.

Если Украина была бы страной налогоплательщиков, где каждый гражданин раз в год или в полгода совершал добровольную и осознанную транзакцию - отправлял свои налоги в госбюджет, мы бы имели общество совершенно другого качества. Каждый бы знал сколько он отдал своих денег в распоряжение чиновников госаппарата и старался следить за тем, а что он на эти деньги получил взамен. Комфортные условия для ведения бизнеса и для своей самореализации в этой стране? Хорошие дороги? Безопасность? Правосудие? Образование? Медицина? Помощь его нуждающимся соседям и пенсии его постаревшим родителям? Любой другой качественный государственный сервис?

Читайте такжеЗеленский пояснил, кому в Украине поднимут налогиНо установка, которую так любят украинские чиновники: "налоги должны платить все" тоже не справедлива. Налоги должны платить налогоплательщики так, как позволяют им их обстоятельства, ситуация и возможности.

Во многих странах с эффективной налоговой системой самозанятые, а значит и самообеспечивающие себя граждане освобождены от налогов. Это мелкие предприниматели, люди имеющие небольшой доход от своего семейного или личного дела. Если их оборот не превышает определенной суммы, мудрое государство считает, что они освободили госбюджет от необходимости их социального обеспечения считает, что они вправе тратить все заработанные деньги на себя.

Начинающие свой бизнес предприниматели имеют имеют налоговые льготы и налоговые каникулы.

Социально полезные виды предпринимательской, хозяйственной и экономической деятельности тоже получают налоговые льготы.

Освобождение от налогов, налоговые льготы, отстрочки уплаты могут выступать инструментом стимулирования выгодных государству процессов и торможения невыгодных. Везде где требуется рост - налоги убирают или снижают. Там где деньги оседают и застаиваются, налогами можно вернуть их в экономику.

Как сделать так, что бы налоги государству платили добровольно и не было желания уйти в тень?

Первое - налоговая нагрузка должна быть такой, чтобы отдав свои деньги государству ты не потерял возможности выживать, вести свой бизнес, быть конкурентноспособным. Другими словами налоги должны быть посильными. Сегодня в Украине предприниматель имеет налоговую нагрузку 60% и более. Тогда как на пример в Грузии она 16%.

Социальные психологи говорят, что человек готов отдавать государству не более 20% дохода. А меньше - лучше. Не должно быть двойного налогообложения. В Украине оно есть. Уплатив раз, не платишь второй раз если общая сума твоих налогов достигла заранее определенной цифры.

Вот вам ответ - почему все так плохо с предпринимательством в Украине. Почему мы идём в тень и в офшоры.

Второе - отданные налоги должны быть не украдены или бездарно растрачены госчиновниками. Они должны превратится в качественную среду проживания налогоплательщика.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, ждать ли бизнесу повышение налоговБезопасность, развитая инфраструктура, комфортные условия для жизни и развития. Кто из украинцев уплату налогов связывает с тем, что его среду проживания государство постоянно улучшает? Все что мы знаем про госаппарат - воровали и воруют, а ты разбиваешь своё авто на ямах на дорогах, которые они не построили, топчешь грязь на разбитых тротуарах и отсутствующих велодорожках, смотришь новости как полицейские убили ребёнка или изнасиловали женщину в участке, вместо того что бы защитить их жизни, наблюдаешь как вырубают лес или парк под застройку в твоём районе и тебе хамит тетка в госучреждении, куда ты обратился за услугой.

Третье - процесс уплаты налогов должен быть устроен как качественный сервис. Просто, безопасно, удобно, быстро. Идеальная формула: налоговая служба есть, а налоговиков нет. Процесс максимально автоматизированн и удобен для того, кто платит. Система не наказывает за ошибки в расчете, а помогает это сделать правильно. Есть предложения вообще не платить налоги привычным образом. Если снимать 3-5% с каждой платежной транзакции в стране, то мы уже будем иметь наполненный госбюджет до сегодняшнего уровня. И с ростом экономики рост активности таких транзакций будет постоянно увеличивать госбюджет. Но это лишит государство механизма эффективно и с умом управлять ростом экономики с выгодой для приоритетных сфер экономики и социума, описанного мною выше. Так что вопрос спорный и требует серьезного изучения.

А что имеет сегодня украинский бизнес - беспредел чиновников и рекет силовиков, маски шоу и штрафы, проверки и вымогательство инспекций.

И четвёртое - наличие у государства независимой системы правосудия и орбитража. Где в случае возникновения любого спора налогоплательщик может защитить свои права и восстановить спараведливость Сами знаете, как у нас сейчас в Украине с этим.

Если бы каждый гражданин сам платил свои налоги или хотя бы знал и считал сколько он отдаёт в госбюджет - это резко бы повысило самосознание, политическую активность и ответственность украинцев. Ну и их требовательность к политикам и чиновникам, которые рассчитывают на их голоса и налоги.