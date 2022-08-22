Как русские либералы обделались из-за "теракта, в котором погибла Дугина"

Ксения Собчак / УНИАН

Знаете, почему я так брезгую классиескими "не такими русскими" и делала это, когда это еще не было мейнстримом, и буду делать это впредь?

Потому что они мне противны, как противны всякие лицемеры.

И такие мы все либеральные, и "нет войне", и "как же можно", едва ли не "танки идут по правде, которая не газета" (стих Евгения Евтушенко, - ред.), хотя автор этих строк тоже был лицемером и конформистом.

Ах-кудах.

Только я что-то не видела такого количества "аналитики" (прости господи), когда русская армия уничтожала людей десятками в городах в глубоком тылу, как вижу теперь, когда русские обсуждают "теракт, в котором погибла Дарья Дугина". Что-то я не видела, чтобы других взрослых людей эта публика пыталась подвести под категорию "детей-то за что". Каких детей, алло? Она была старше меня на два года - это просто для сравнения, чтобы было понятно, сколько может человек в почти тридцать лет и за что он может и должен отвечать, если вам так непонятно. Взрослая тетка со своей головой на плечах, которой хватало взрослости, чтобы таскаться по эфирам федеральных каналов и нести там припудренную псевдофилософией антиукраинскую чушь.

Что-то я не видела таких плачей за украинскими детьми от этих чадолюбивых ("онижедети" - это в принципе фраза, после которой я на профессиональные темы прекращаю все разговоры, потому что человеку мне нечего на них сказать и это точно. Нормальный взрослый разговор о преступлениях против детей - это другое).

Но тут обсуждение идет, говно бурлит. Собчак эту ненормальную тягают третий день, Павловского и остальную все эти годы галдящую команду.

А все ведь просто. До смешного просто. Они боятся. Дело в обычном таком человеческом страхе. В 2014 году не боялись и не ужасались. В следующие годы не боялись и не возмущались - да, санкции, но такие, с которыми можно жить, а что там "на Украине - да там же республики, кто же это разберет, все так неоднозначно, а Слава Сурков все равно интересный человек". А как санкциями стало прижимать - так "война это ужасно". Серьезно? А то мы все эти восемь лет не знали. А как взорвали (или взорвалась? Я не следствие, я не знаю) Даша Дугина, как понеслось по аппаратным каналам про "новый Беслан и Каширку" - так поджилки и затряслись.

Мне вот просто интересно и смешно: а вы как думали? Вы будете ехать в этом вагоне в тепле и уюте до конечной? Когда вокруг вашей милостью все горит и взрывается? Когда вы не первое десятилетие несете смерть и разруху в соседние страны?

Уж кто-кто, а Павловский, сделавший Путина президентом, должен хорошо помнить, что так оно не бывает и не будет.

Или мне 99 год напомнить? Ту же Каширку и прочее. Напомнить, как ничем не брезговали? Напомнить, как легко подсесть на насилие и трудно с него слезть?

Если бы Россия не была предметом моего изучения - я бы не вдавалась в такие детали. Потому что смотреть на это противно. Как противно смотреть, если на улице наблевано.