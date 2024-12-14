Как русские иноагенты помогают путинизму

Каждый иноагент играет на своей "дудке" — бессмысленной, но пронзительной.

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Все иноагенты, безусловно, милейшие люди - Невзоров / Фото: DW

Бурлит и клокочет иноагентская среда — как в России, так и в эмиграции. Иноагенты недовольны недавним пополнением в своих рядах, объявленным Министерством юстиции. Однако весь этот шум не имеет ни смысла, ни последствий.

Никакой реальной пользы от иноагентского сообщества нет. Их деятельность не причиняет путинскому режиму ощутимого вреда и практически ни на что не влияет. Потешные прогулки по Берлину не впечатляют. Все стримы, откровения, протесты и конференции не складываются в грамотный фронт информационной войны.

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Это неудивительно. Из 889 иноагентов 888 не имеют ни малейшего представления об информационных войнах и методах их ведения. Каждый играет на своей "дудке" — бессмысленной, но пронзительной.

Все иноагенты, безусловно, милейшие люди. Но создавая смысловую какофонию и бесконечно заявляя о своем патриотизме, русскости, "Пушкиных" и "Родине", они вольно или невольно играют на руку путинизму.

Более того, их усилия, эмоциональный порыв и причитания о "свободной и счастливой России", которая якобы "вот-вот случится", мешают Западу адекватно оценить реальную опасность современной России и принять соответствующие меры.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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