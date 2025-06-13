Как Рубио опозорился с поздравлением россиян

Жаль, что это, мимикрируя под Трампа, вынужден делать Рубио.

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Рубио поздравил россиян с Днем РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Это поздравление Рубио к русскому народу с днем России работало бы, если бы американская администрация продвигала нарратив "Российский режим виноват в войне, русский народ его жертва".

Да, это было бы лицемерие, но это было бы отчасти правдой.

За пределами режима Путина война невозможна, как во времена Третьего рейха немецкий народ не воевал бы без Гитлера и его нарратива о войне как необходимости.

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Потому что даже ресентимент - который объединяет немцев 20-30х и россиян 10-20х - без политической организации не является организованной силой, а является лишь общественным настроением. Которое чаще всего капитализируется в поиск внутренних врагов.

Но текущая американская администрация не отделяет российский народ от российской власти в политической практике и публичной риторике. Она продолжает называть войну де-факто эксцессом, а российский режим не называет прямо виновным в войне. Там Байден больше виноват, лол.

Поэтому эта попытка поздравить народ, не приветствуя Путина (который этот праздник и начал фактически) - просто демонстрация низости и жалости.

Жаль, что это, мимикрируя под Трампа, вынужден делать Рубио.

Но есть дерьмо в прямом эфире - это его личный выбор.

Ничем помочь не можем.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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