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Как российские РЭБ оказались опаснее для самих россиян

Александр Коваленко
11 сентября 2024, 06:10
325
Либо российская ракета прилетит в российскую квартиру, не попав в дрон, либо дрон, подавленный российской РЭБ. Выбор невелик, хотя.
Москва
Дроны атаковали РФ / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Украинский дрон-камикадзе, который себе спокойно летел, чтобы атаковать военный объект РОВ, но российская РЭБ его подавила и он рухнул на дерево... В 50 метрах от частного дома!

А если бы на дом? Рассказывали бы как укрофермахт атакует бомжацкую халупу, с целью террора глубинного народа!

При этом российские пропагандисты сами подтверждают, что дрон был подавлен средствами РЭБ и упал на дерево. Точно так же, как несколько украинских дронов были подавлены над Москвой и врезались в жилые дома.

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В то время как российские ЗРК имеют низкую эффективность, их усиливают РЭБ, но российский РЭБ не забирает контроль на себя или отводит цель в сторону, он тупо подавляет, лишает контроля оператора.

Именно поэтому, российские РЭБ опаснее для самих россиян, чем для украинских дронов.

В общем, либо российская ракета прилетит в российскую квартиру, не попав в дрон, либо дрон, подавленный российской РЭБ. Выбор невелик, хотя...

Хотя, на самом деле, всё просто - просто не пытайтесь сбивать украинские дроны, летящие по своим делам, куда более важным, чем раздолбать очередной клоповник.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Москва дроны Александр Коваленко
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