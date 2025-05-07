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Как российские оккупанты хвастаются новыми поставками оружия из Ирана

Александр Коваленко
7 мая 2025, 06:10
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Снаряды М106 – американского образца к САУ М110 идентичны и совместимы со снарядами 2С7 "Пион" (Малка) и в своё время поставлялись в Иран.
Коваленко
Александр Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Facebook А.Коваленко, скриншот

Что-то за последнее время мы позабыли о поставках оружия из Ирана, полностью концентрируясь на Северной Корее…

Между тем, российские оккупанты хвастаются новыми поставками 203-мм снарядов М106, которые применяются 2С7 "Пион" и 2С7М "Малка".

В последний раз эти снаряды фиксировались у РОВ в апреле 2024 года. Очевидно, что это новая поставка, с учётом ограниченного производства этих снарядов в самой россии.

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Снаряды М106 – американского образца к САУ М110 идентичны и совместимы со снарядами 2С7 "Пион" (Малка) и в своё время поставлялись в Иран. Российские пропагандисты даже пытались разгонять фейк о том, что эти снаряды, якобы, трофейные, захваченные у СОУ.

В данном контексте стоит напомнить, какие на сегодняшний день верифицированы поставляемые из Ирана калибры:

  • 203-мм для ствольной артиллерии;
  • 152-мм для ствольной артиллерии;
  • 130-мм для ствольной артиллерии;
  • 125-мм танковый выстрел;
  • 122-мм для ствольной артиллерии;
  • 122-мм для реактивной артиллерии;
  • 120-мм для миномётов.

Данные поставки говорят и о нехватке калибра 203-мм в российских войсках. В частности, до конца марта 2024, в россии намерены были возродить и нарастить производство 203-мм активно-реактивных снарядов для САУ "Пион" ЗВОФ35 и ЗВОФ34/42 на мощностях "Завод "Пластмасс". Но, судя по имеющейся информации, фантастического успеха они на данном поприще не достигли, хотя от идеи возрождения серийного производства не отказались.

Похоже, пока производство не запустится "на полную", Иран будет частично решать вопрос дефицита 203-мм у россии и это "решение" проблемы затянулось уже больше чем на год и у Ирана снова закупают эти снаряды.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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